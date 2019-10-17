"Terör devleti kurma oyununu bozduk"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meclis Genel Kurulu'nda Barış Pınarı Harekatı hakkında açıklamalarda bulundu. Fırat’ın batısında milli güvenliğimize yönelen terörün beli kırılırken, Fırat'ın doğusunda PYD/YPG terör örgütünün, müttefiklerinin desteğiyle giderek güçlendiğini belirten Çavuşoğlu, “Hatta bir terör devleti oluşturmaktaydı. Bugün bazı ülke ve çevrelerin Barış Pınarı Operasyonu'ndan çok rahatsız olmasının nedenini gayet iyi biliyoruz. Burada bir terör devleti kurmak istiyorlardı. Biz bu oyunu bozduk” ifadelerini kullandı.

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADILAR

Çavuşoığlu şöyle devam etti: “En çok tepki gösteren ülkelere bakın, başta Fransa olmak üzere, amaçları burada bir terör örgütü kurmaktı. Bunun için sahada ve komşu bölgelerde de çok ciddi çalışmalar yaptı. Bize bu kadar saldırmalarının nedeni de bu oyunu bozmamızla beraber yaşadıkları hayal kırıklığıdır. Bugün YPG'ye destek veren ülkelere, 'Hiç bunlarla gidip konuştunuz mu' diyoruz, 'Hayır, konuşmadık' diyorlar. Çünkü onların derdi başka.

DEMOGRAFİK YAPI BOZULDU

Onlarca Arap köyü ve şehri, PYD/YPG'nin etnik temizlik operasyonları neticesinde 1000 yıllık tarihsel dokularını ve demografik yapılarını kaybetti. Üçte ikisinde Arapların çoğunlukta olduğu bölge, bir avuç teröristin demografik mühendislik oyunlarına ve inisiyatifine terk edildi. En az bir milyon insan yerinden edildi. Arap kökenli çocukların anadillerinde eğitim almaları engellendi.”

AVRUPA'YA PKK TEPKİSİ

Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın şiddet içeren eylemlerinin Avrupa ülkelerinde devam ettiğini belirterek, bu ülkelerden Türk temsilciliklerinin, vatandaşlarının ve çıkarlarının korunması için tedbirlerin artırılması konusunda Türkiye'nin beklentisini yineledi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'nin Güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte PKK unsurlarının, özellikle Avrupa ülkelerinde şiddet içeren gösteri ve eylemlerinin, ilgili ülke makamlarına yapılan bütün uyarılara rağmen, halen devam ettiğini kaygıyla takip edildiği vurgulandı.