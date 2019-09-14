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14 Eylül 2019 Cumartesi 11:17:28 | Son Güncelleme: 14 Eylül 2019 Cumartesi 11:18:31

Teknofest ne zaman başlayacak? Teknofest 2019 nerede, ücretli mi?

Teknofest ne zaman başlayacak? Teknofest 2019 nerede, ücretli mi? merak ediliyor. Teknoloji ve havacılık tutkunlarının heyecanla beklediği Teknofest'te geri sayım başladı. Teknofest'e ziyaretçi olarak katılmak isteyenler, arama motorlarında bu yılki Teknofest programları ile ilgili araştırma yapıyor. Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin mill teknoloji geliştirmesi konusunda kritik rol oynayan kuruluşlar tarafından desteklenen Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor..

TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin millî teknoloji geliştirmesi konusunda kritik rol oynayan kuruluşlar tarafından desteklenen Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivalidir. Teknofest ne zaman başlayacak? Teknofest 2019 nerede, ücretli mi? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Teknofeste katılmak isteyenlerin merak ettiği detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor. 

TEKNOFEST NE ZAMAN BAŞLAYACAK.

Teknofest festivali, 17-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.

TEKNOFEST 2019 NEREDE?

Tenkofest, Atatürk Havalimanı'nda düzenleniyor. Adres şu şekilde; Atatürk Havalimanı Yeşilköy Mahallesi, 34149 Bakırköy/İstanbul

TEKNOFEST ÜCRETLİ Mİ?

TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Gösteriler, Aktiviteler ve Seminerler’e katılım ve Uluslararası Girişim Fuarı’nı ziyaret ücretsiz olup herkese açıktır.

TEKNOFEST NEDİR?

TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin en önemli ayağını teknoloji yarışmaları oluşturmaktadır. 

Havacılıktan otomotive, yapay zekadan simülasyon sistemlerine, su altı araçlarından otonom araçlara uzanan geniş bir spektrumda düzenlenen 19 farklı kategoride yer alan teknoloji yarışmalarına Türkiye'nin 81 ilinden 122 farklı ülkeden toplamda 17.773 takım başvuru yapmış olup 2.000'den fazla takım 50.000 yarışmacı finalist olmaya hak kazanmıştır.

Türkiye’de gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusuna ilgilerinin artması hedeflenmiş, ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 4 Milyon TL'nin üzerinde maddi ve malzeme desteği sağlanarak bu alanda çalışan binlerce gencin projesi desteklenmiştir. Finalist takımları 3 Milyon TL'nin üzerinde ödül beklemektedir.

TEKNOFEST'TE YAŞ SINIRI VAR MI?

Festival, her yaş ve meslek grubundan ziyaretçiye açık olup ücretsizdir. 13 yaşından küçük ziyaretçiler alana, velileri ya da öğretmenleri ile birlikte kabul edilecektir. Genç ve çocuk ziyaretçilerin katılımını özellikle destekliyoruz. Bu nedenle festival alanında gençlerin ve minik ziyaretçilerin anne ve babaları ile birlikte eğlenceli zaman geçirebileceği bir aktiviteler alanı olacak.

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