Tarım ve Orman Bakanlığı 74 firma ve 99 ürünü ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, hileli ürünler arasında alkollü ve alkolsüz içecekler, et ürünleri bulunuyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bu gece itibarıyla Bakanlığımızın sitesinden 74 firmayı da ifşa ederek tam 99 ürünle ilgili ifşalarımıza devam ediyoruz" demişti.

Bakan Pakdemirli, "Tüm ülkede ürün bazlı denetim seferberliğine başlıyoruz. Altı gün devam edecek denetim seferberliğine pazartesi itibarıyla başlıyoruz" diye konuşmuştu.

detaylar gelecek...

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