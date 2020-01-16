16 Ocak 2020 Perşembe 17:17:30 | Son Güncelleme: 16 Ocak 2020 Perşembe 17:19:01
Suriye’nin Telabyad ilçesinde patlama! Yaralılar var
Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye’nin Telabyad ilçesinde patlama meydana geldi. Olay yerinde yaralıların olduğu belirtildi
Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Telabyad’ın Suluk beldesinde akşam saatlerinde nüfusun yoğun olduğu alanda henüz belirlemeyen nedenle patlama meydana geldi. Dumanların yükseldiği bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İlk belirlemelere göre yaralıların olduğu öğrenilen patlamanın nedeni araştırılıyor.
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