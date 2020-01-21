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21 Ocak 2020 Salı 12:19:00 | Son Güncelleme: 21 Ocak 2020 Salı 12:20:27

Sözleşmeli öğretmen başvuru sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama ekranı

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri bugün belli oluyor. Sözleşmeli öğretmen başvuru sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama ekranı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Sözleşmeli öğretmenlik için 6 Ocak ve 10 Ocak tarihleri aralığında başvurularını tamamlayan adaylar heyecanla mülakat yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan atama takvimine göre sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri bugün açıklanacak. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama ekranı haberimizde..

Sözleşmeli öğretmen başvuru sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama ekranı erişime açıldı mı? sorularının yanıtı gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Sözleşmeli öğretmenlik için 6 Ocak ve 10 Ocak tarihleri aralığında başvurularını tamamlayan adaylar heyecanla mülakat yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan atama takvimine göre sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri bugün açıklanacak. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama ekranına haberimizden erişim sağlanabiliyor.  

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Sözleşmeli öğretmen başvurusu yapan adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri bugün içerisinde açıklanacak.

Sözlü sınava alınacak adaylar http://www.meb.gov.tr adresinden duyurulacak.

MEB GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
 

MEB PERSONEL SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ
 

SÖZLÜ SINAV NASIL YAPILACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları onaylananlardan KPSSP10-KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacaktır.

Sözlü sınava alınacak adaylar Ek 3’te yer alan Sözleşmeli “Öğretmen Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu” üzerinden sözlü sınav komisyonunca değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Sözlü sınavda adaylar: eğitim bilimleri ve genel kültür; bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecektir.

Sözlü sınav komisyonunun sekretarya işlemleri, sınav merkezlerinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerince yürütülecektir.

Sözlü sınava katılanların sınav puanları Sözlü Sınav Sonuç Ekranına işlenecek; sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecektir.

Sözlü sınav sonuçları http://www.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

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