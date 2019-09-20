Son Dakika: Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: S-400'ler Aralık'ta kurulmuş olacak

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir açıklamasından notlar;

Yarışmalarla gençleri destekleyeceğiz. Odaklı eğitimlerle savunma sanayiine yönelik insan gücü ile katkıda bulunmasını bekleyeceğiz. Teknofest gibi faaliyetlerde etkin yer alıp proje yarışmalarının sonuçlarını sergileyeceğiz. İHA'lar deniz, kara araçları ile yarışmaları gerçekleştireceğiz.

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