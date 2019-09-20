20 Eylül 2019 Cuma 11:25:03 | Son Güncelleme: 20 Eylül 2019 Cuma 11:26:24
Son Dakika: Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: S-400'ler Aralık'ta kurulmuş olacak
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "S-400 füze savunma sistemi aralıkta kurulmuş olacak" açıklamasında bulundu.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir açıklamasından notlar;
Yarışmalarla gençleri destekleyeceğiz. Odaklı eğitimlerle savunma sanayiine yönelik insan gücü ile katkıda bulunmasını bekleyeceğiz. Teknofest gibi faaliyetlerde etkin yer alıp proje yarışmalarının sonuçlarını sergileyeceğiz. İHA'lar deniz, kara araçları ile yarışmaları gerçekleştireceğiz.
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