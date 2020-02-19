  • Bist 100
    119196
  • Dolar
    6,0855
  • Euro
    6,5714
  • Altın
    313,5420
İstanbul
6 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Firari mahkum, polisin 3 saatlik çabasıyla teslim oldu Firari mahkum, polisin 3 saatlik çabasıyla teslim oldu
ABD, İngiltere ve Almanya'dan Esed rejimine 'Türk gözlem noktalarına saldırılara son ver' çağrısı ABD, İngiltere ve Almanya'dan Esed rejimine 'Türk gözlem noktalarına saldırılara son ver' çağrısı
ABD Hafter güçlerinin Trablus Limanı'na saldırılarından endişeli ABD Hafter güçlerinin Trablus Limanı'na saldırılarından endişeli
Lübnan-Filistin Diyalog Komitesinden sözde barış planına tepki Lübnan-Filistin Diyalog Komitesinden sözde barış planına tepki
Pentagon'dan İdlib açıklaması Pentagon'dan İdlib açıklaması
Son dakika... Osman Kavala için tutuklama talebi Son dakika... Osman Kavala için tutuklama talebi
Bahoz Erdal’ kod adlı teröristin koruması güvenlik güçlerine teslim oldu Bahoz Erdal’ kod adlı teröristin koruması güvenlik güçlerine teslim oldu
Trump'ın Ukrayna politikasına karşı çıkan Pentagon Müsteşarı Rood görevinden ayrıldı Trump'ın Ukrayna politikasına karşı çıkan Pentagon Müsteşarı Rood görevinden ayrıldı
MSB: Atina'da iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan görüşmelerde üçüncü gün tamamlandı MSB: Atina'da iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan görüşmelerde üçüncü gün tamamlandı
'Türkiye İdlib'de tehdit teşkil eden tüm hedefleri vuracak' 'Türkiye İdlib'de tehdit teşkil eden tüm hedefleri vuracak'
KAIHLMUN20 başlıyor! KAIHLMUN20 başlıyor!
Fransa İçişleri Bakanı: Yurt dışından imamlar 2024 itibarıyla ülkeye gelemeyecek Fransa İçişleri Bakanı: Yurt dışından imamlar 2024 itibarıyla ülkeye gelemeyecek
AK Parti'li Kan: Türkiye BM'nin Suriye'deki tek güvenilir partneri AK Parti'li Kan: Türkiye BM'nin Suriye'deki tek güvenilir partneri
Tayland'dan döndü, gözlem altına alındı! Rize'de koronavirüs önlemi Tayland'dan döndü, gözlem altına alındı! Rize'de koronavirüs önlemi
Başkan Erdoğan: Ticaret hacmimiz yüzde 27 oranında arttı Başkan Erdoğan: Ticaret hacmimiz yüzde 27 oranında arttı
Koronavirüs salgını İran'a da sıçradı! Dünya genelinde toplam ölümler 2 bini aştı Koronavirüs salgını İran'a da sıçradı! Dünya genelinde toplam ölümler 2 bini aştı
BM'de Esed rejimine 'Türkiye' çağrısı BM'de Esed rejimine 'Türkiye' çağrısı
32 milyon Euro'luk yat İstanbul Boğazı'na demir attı 32 milyon Euro'luk yat İstanbul Boğazı'na demir attı
İngiltere, Parthenon heykellerini Yunanistan'a vermemekte kararlı İngiltere, Parthenon heykellerini Yunanistan'a vermemekte kararlı
AB Komisyonu yapay zeka için yıllık 20 milyar avro yatırım yapacak AB Komisyonu yapay zeka için yıllık 20 milyar avro yatırım yapacak
Özel okul açmak için 'en az 500 metrekarelik bahçe koşulu' getirildi Özel okul açmak için 'en az 500 metrekarelik bahçe koşulu' getirildi
Altın yedi yılın yükseğine yakın, paladyum rekorda Altın yedi yılın yükseğine yakın, paladyum rekorda
TBMM'ye zırhlı güvenlik nizamiye binası TBMM'ye zırhlı güvenlik nizamiye binası
CİMER'e geçen yıl 3 milyon 138 bin başvuru yapıldı CİMER'e geçen yıl 3 milyon 138 bin başvuru yapıldı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

19 Şubat 2020 Çarşamba 22:18:50 | Son Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 22:40:12

Son dakika... Osman Kavala için tutuklama talebi

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Osman Kavala, tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi...

Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alınan Osman Kavala, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan Gezi Parkı olaylarına ilişkin 16 sanığın yargılandığı dava karara bağlanmış ve Osman Kavala hakkında beraat ve tahliye kararı verilmişti. Yargılama sonucunda tahliyesine karar verilen Osman Kavala hakkında 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir başka soruşturma kapsamında 'anayasal düzeni bozmaya teşebbüs' suçundan İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Osman Kavala, adliyeye sevk edildi.

OSMAN KAVALA, TUTUKLAMA TALEBİYLE NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNE SEVK EDİLDİ

Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada beraat ve tahliye edildikten sonra yeniden gözaltına alınan Osman Kavala, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İHA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER