25 Ağustos 2019 Pazar 18:58:33 | Son Güncelleme: 25 Ağustos 2019 Pazar 19:13:18
Son dakika... MSB: Pençe-3 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) Pençe-3 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 15 olduğu bildirildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pençe-3 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısına ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Pençe-3 Harekatı'nda, 4'ü hava harekatıyla, 2'si de çatışmada olmak üzere 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirilerek şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı.
Böylece Pençe-3 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu."
(AA)
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