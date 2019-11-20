20 Kasım 2019 Çarşamba 09:02:50 | Son Güncelleme: 20 Kasım 2019 Çarşamba 09:29:24
Son Dakika... Irak'ın kuzeyinde 10 PKK’lı terörist öldürüldü
Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesindeki hava destekli operasyonda 10 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
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