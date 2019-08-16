16 Ağustos 2019 Cuma 11:44:07 | Son Güncelleme: 16 Ağustos 2019 Cuma 11:47:03
Son Dakika... İçişleri Bakanlığı: Hakkari'deki hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı'nın duyurduğu son dakika açıklamasında, Hakkari'deki operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı
Ayrıntılar geliyor...
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