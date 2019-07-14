Son dakika haberi: Pençe Harekatı'nda bir mağara'da 3 terörist cesedi bulundu... Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 64 oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekatında bir mağarada 3 terörist cesedi bulundu. Böylece, Pençe Harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 64 terörist oldu." denildi.