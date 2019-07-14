14 Temmuz 2019 Pazar 09:56:51 | Son Güncelleme: 14 Temmuz 2019 Pazar 10:08:33
Son dakika haberi: Pençe Harekatı'nda bir mağara'da 3 terörist cesedi bulundu... Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 64 oldu
Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda bir mağarada 3 terörist cesedi bulunmasıyla Pençe Harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 64 terörist oldu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekatında bir mağarada 3 terörist cesedi bulundu. Böylece, Pençe Harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 64 terörist oldu." denildi.
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- Son dakika haberi: Pençe Harekatı'nda bir mağara'da 3 terörist cesedi bulundu... Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 64 oldu
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