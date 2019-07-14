Son Dakika... Hakkari'de 3 askerimiz şehit oldu
İçişleri Bakanlığı, Hakkari kırsalında devam eden operasyonlarda 3 askerimizin şehit olduğunu açıkladı
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hakkari merkez kırsalında devam eden ve 3 teröristin etkisiz hale getirildiği iç güvenlik operasyonunda 1 jandarma teğmen, 1 jandarma astsubay, 1 jandarma uzman çavuş olmak üzere 3 personelin şehit olduğu, 1 jandarma astsubay çavuşun da yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına sabır diliyoruz. Terör örgütlerine yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam edecektir." ifadelerine yer verildi.
AA
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