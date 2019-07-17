Son Dakika Haberi... Terör ve güvenlik uzmanı Başbuğ: Erbil'deki saldırı planlı bir saldırıdır
Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ, Erbil'de 1 Türk diplomatın şehit olduğu 2 diplomatın ise yaralandığı saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Saldırının planlı olduğunu belirten Başbuğ 'Amaç iki ülke arasında son dönemde meydana gelen yakınlaşmasına gölge düşürmek. Ancak bunu başaramayacaklar' dedi.
Haber Merkezi / Gunes.com
24 TV ekranlarına bağlanarak Erbil'deki saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ: Salrdırının arka planında adeta bir profesyonel istihbarat örgütünün olduğunun izlerini görmek mümkün. Olayı detaylıca incelendiğinde bu saldırının planlı ve laboratuvarda hazırlandığını rahatlıkla görebilirsiniz. Saldırıyı kim ve ne maksatla yaptı bu sorunun sorulması gerekir. Kim için cevap henüz yok ama ne maksatla yapıldığına dair şunu söyleyebilirim, son günlerde Irak'la aramızda sıcak yaklaşma var terörle mücadelede birlikte çalışma görüşmeleri yapıldı' ifadelerini kullandı.
AMAÇLARINA ULAŞAMAYACAKKLAR
Son dönemde iki ülke arasında gelişen terörle mücadele kapsamındaki yakınlaşmaya vurgu yapan ve saldırının amacının bu yakınlaşmayı sabote etmek olduğunu belirten Başbuğ 'Terörle mücadele toplantıları yapılmış ve sonrasında hiç açıklama yapılmamıştı. Bu önümüzdeki süreç için umutlu diye ifade etmiştim o dönem. İki devletin ciddi yakınlaşması olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Bunları gözününe aldığımızda bu durum orada terörü destekleyenleri rahatsız etti. Bu havanın durdurulması gerekiyordu. Bu maksatla bu saldırının gerçekleştirildiğini düşünüyorum. Buradan karşı taraf bir sonuç elde edebilir mi asla edemez. Türkiye karşısındaki durumda ne yapacağını bilecek kadar büyük bir ülkedir' dedi.
KARLOV SUİKASTİNE BENZER BİR SALDIRIDIR
Savunma ve Güvenlik Uzmanı Yusuf Alabarda'da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada "Susturucu silahlar kullanıldığı iddiaları da dış basında bazı kanallarda. Son 1-1,5 yıldaki olağanüstü ilişkilerle birlikte bu saldırı Türkiye'nin terör örgütünün kullandığı Kandil'e yönelik operasyona karşılık olarak yapılmış bir saldırı olarak değerlendirilebilir.
ABD'nin Suriye'nin kuzeyinden çekilme kararı sonrası hemen bir restoranda DEAŞ tarafından ABD'li askerlerin öldürülmesiyle DEAŞ daha bitmesi mesajı verilmesi gibi görülebilir bu saldırı. Bu Türkiye'nin Rusya ile arasını açmak için gerçekleştirilen Karlov suikasti de buna benzer bir saldırıydı" dedi.
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