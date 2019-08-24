Son Dakika: Gara'da 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen ikisi kadın 4 PKK’lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak Kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen ikisi kadın, 4 PKK’lı bölücü terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi.
Yapılan açıklamalara göre, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 4 PKK'lı terörist düzenlenen ortak operasyon sayesinde etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde ikisi kadın 4 PKK’lı terörist tespit edilmişti.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu teröristler, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
AA
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