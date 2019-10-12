  • Bist 100
    99027.8
  • Dolar
    5,8886
  • Euro
    6,5138
  • Altın
    281,6270
İstanbul
16 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, 9 aylık Muhammed'in ailesine, "Rabb'im sabrımızı arttırsın ama o yavrumuzun kanını yerde bırakmıyoruz, bırakmayacağız" dedi. Başkan Erdoğan, 9 aylık Muhammed'in ailesine, "Rabb'im sabrımızı arttırsın ama o yavrumuzun kanını yerde bırakmıyoruz, bırakmayacağız" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Barış Pınarı Harekatı'nda da aynı cevabı vereceğiz Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Barış Pınarı Harekatı'nda da aynı cevabı vereceğiz
MSB açıkladı: Barış Pınarı Harekâtı’nda 459 terörist etkisiz hale getirildi MSB açıkladı: Barış Pınarı Harekâtı’nda 459 terörist etkisiz hale getirildi
Dışişleri Bakanlığı: Arap Ligi Genel Sekreterinin ülkemizi suçlaması Arap dünyasına ihanet etmektir Dışişleri Bakanlığı: Arap Ligi Genel Sekreterinin ülkemizi suçlaması Arap dünyasına ihanet etmektir
"Bizim hedefimiz terör örgütleridir" "Bizim hedefimiz terör örgütleridir"
Dünyada "Hattatların Reisi" kabul edilen hat sanatının yaşayan en büyük ustası: Hattat Hasan Çelebi Dünyada "Hattatların Reisi" kabul edilen hat sanatının yaşayan en büyük ustası: Hattat Hasan Çelebi
Türkiye'nin uzay roketi Tuz Gölü'nde üçüncü atış testlerine başlıyor Türkiye'nin uzay roketi Tuz Gölü'nde üçüncü atış testlerine başlıyor
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Stratonikeia Antik Kenti'ni ziyaret etti Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Stratonikeia Antik Kenti'ni ziyaret etti
Budapeşte'de PKK yandaşlarının eylemine Türk vatandaşlarından engel Budapeşte'de PKK yandaşlarının eylemine Türk vatandaşlarından engel
Almanya'da ölü bulunan Türk genci toprağa verildi Almanya'da ölü bulunan Türk genci toprağa verildi
İçişleri Bakanı Soylu, Akçakale'de esnafı ziyaret etti İçişleri Bakanı Soylu, Akçakale'de esnafı ziyaret etti
"Vatan Sevgisine Engel Yoktur" gölge oyunu, Türkiye turnesine çıkıyor "Vatan Sevgisine Engel Yoktur" gölge oyunu, Türkiye turnesine çıkıyor
Kastamonu Taşköprü'de temiz bir ilçe için el ele verdiler Kastamonu Taşköprü'de temiz bir ilçe için el ele verdiler
Bakan Selçuk: Uzlaşı ve istişare kültürü daha da yaygınlaşmalı Bakan Selçuk: Uzlaşı ve istişare kültürü daha da yaygınlaşmalı
"Türkiye'nin Suriye'deki krizden kaynaklanan ulusal güvenlik kaygıları tanınmak durumundadır" "Türkiye'nin Suriye'deki krizden kaynaklanan ulusal güvenlik kaygıları tanınmak durumundadır"
Balıkesir'de orman yangını kontrol altına alındı Balıkesir'de orman yangını kontrol altına alındı
Olgunlaşma Enstitüleri Kurumsal Dönüşüm Toplantısı ve Sergi Açılışı Olgunlaşma Enstitüleri Kurumsal Dönüşüm Toplantısı ve Sergi Açılışı
Bulgaristan Başbakanı Borisov: Brüksel, Türkiye'ye saldırgan tavrını bıraksın Bulgaristan Başbakanı Borisov: Brüksel, Türkiye'ye saldırgan tavrını bıraksın
Azerbaycanlı gazilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek Azerbaycanlı gazilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Harekat aleyhine manipülasyonda TSK'nın envanterinde olmayan tankın görselini kullandılar Harekat aleyhine manipülasyonda TSK'nın envanterinde olmayan tankın görselini kullandılar
Zorla silah altına alınan Araplar YPG/PKK'dan kaçıyor Zorla silah altına alınan Araplar YPG/PKK'dan kaçıyor
Siyanür içti ve yaşamına son verdi Siyanür içti ve yaşamına son verdi
Nebiyan kestanesi üreticisinin yüzünü güldürüyor Nebiyan kestanesi üreticisinin yüzünü güldürüyor
Lübnanlı gençlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek Lübnanlı gençlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

12 Ekim 2019 Cumartesi 19:15:54 | Son Güncelleme: 12 Ekim 2019 Cumartesi 20:01:46

Dışişleri Bakanlığı: Arap Ligi Genel Sekreterinin ülkemizi suçlaması Arap dünyasına ihanet etmektir

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Arap Ligi Genel Sekreteri’nin ülkemizi suçlaması, terör örgütünün suçlarına ortak olmak ve Arap dünyasına ihanet etmektir." denildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Arap Ligi Genel Sekreteri’nin ülkemizi suçlaması, terör örgütünün suçlarına ortak olmak ve Arap dünyasına ihanet etmektir." denildi.

Arap Birliği "Barış Pınarı" Olağanüstü Toplantısı sona erdi

Dışişleri bakanları seviyesinde olağanüstü toplanan Arap Birliği, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı kınadı ancak Katar ve Somali sonuç bildirisine "çekince" koydu.

Toplantıya başkanlık eden Irak Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hakim, toplantı sonrası düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’nin Irak’ın kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nın Arap Birliği tarafından "kınandığını" ancak Katar ve Somali’nin sonuç bildirisine çekince koyduğunu söyledi.

Basına kapalı toplantıda Suriye’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne vurgu yapıldığını ifade eden Hakim, katılımcı ülkelerin sayısına ilişkin bilgi vermedi.

Arap ülkelerinin Türkiye ile ekonomik, turizm ve askeri konulardaki ilişkilerinin değerlendirilmesi için çalışma başlatılmasının kararlaştırıldığını dile getiren Irak Dışişleri Bakanı, Türkiye ile diplomatik temsilin düşürülmesi konusunun da gündeme getirildiğini kaydetti.

Suriye halkının 2011 yılında başlattığı eylemlere Beşşar Esed yönetiminin silahla müdahale etmesi nedeniyle 2012 yılında üyeliği dondurulan Suriye toplantıya katılmadı.

Türkiye'nin 9 Ekim’de başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nın ardından Mısır yönetimi, Arap Birliği'ni olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

Türkiye'den Arap Ligi'ne tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Arap Ligi Genel Sekreteri'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne kasteden bir terör örgütü yerine ülkemizi işgalci olarak suçlaması, bu örgütün suçlarına ortak olmak ve Arap dünyasına ihanet etmektir." dedi.

Aksoy, Arap Ligi toplantısına ilişkin soru üzerine, terör örgütü PYD/YPG/PKK'nın etnik temizlik politikasının ve insanlığa karşı işlediği suçların ilk ve en büyük mağdurunun Suriyeli Araplar olduğunu ve yüz binlerce Arap'ın, örgüt tarafından Fırat'ın doğusundaki evlerinden ve topraklarından sürüldüğünü hatırlattı.

Aksoy, "Arap dünyasının ve Arap sokağının sesi olması gereken Arap Ligi Genel Sekreteri’nin, Suriyeli Arapların hak ve hukukunu savunmak yerine Suriye'de Araplara karşı işlenen suçların müsebbiplerine ve 'Arap vatanını' parçalamaya çalışan teröristlere arka çıkması ibret vericidir." ifadelerini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı'nın Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51'inci maddesi çerçevesinde Türkiye’nin meşru müdafaa hakkı bağlamında yürütüldüğünü vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

"Başta Kudüs olmak üzere, Orta Doğu ve Kuzey Afrika coğrafyasında yüz binlerce insanı etkileyen gayrimeşru uygulamalar ve mezalim karşısında sesi çıkmayan Arap Ligi Genel Sekreteri’nin Suriye’nin toprak bütünlüğüne kasteden bir terör örgütü yerine ülkemizi işgalci olarak suçlaması, bu örgütün suçlarına ortak olmak ve Arap dünyasına ihanet etmektir."

Altun'dan Arap Birliğine kınama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bugün yayımladığı bildiride, ülkemizin Suriye'nin kuzeydoğusunda gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonunu 'işgal' olarak tanımlayan Arap Birliğini en sert biçimde kınıyorum." ifadesini kullandı. 

Altun, Twitter hesabından İngilizce yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'na karşı Arap Birliğinin yayınladığı bildiriyi kınadı. 

"Bugün yayımladığı bildiride, ülkemizin Suriye'nin kuzeydoğusunda gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonunu 'işgal' olarak tanımlayan Arap Birliğini en sert biçimde kınıyorum." ifadesini kullanan Altun, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin, Filistin halkının haklarını savunmasından, Kudüs'ün işgalcilere peşkeş çekilmesine itiraz etmesinden, darbelere, cinayetlere ya da Yemen'de masum insanların bombalanması gibi olaylara karşı durmasından rahatsız olanların Arap dünyasını temsil etmediğini çok iyi biliyoruz. Nüfusunun büyük çoğunluğu Araplardan oluşan bir bölgenin PKK terör örgütü tarafından işgal edilmesinden, masum Arap sivillerin yurtlarından sürülmesinden, Arap köylerinin yerle bir edilmesinden hiçbir rahatsızlık duymayanların, terörle mücadelemizden duyduğu rahatsızlık bizim için ancak bir gurur vesilesi olabilir."

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ