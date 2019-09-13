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13 Eylül 2019 Cuma 21:03:38 | Son Güncelleme: 13 Eylül 2019 Cuma 21:49:29

Başkan Erdoğan, Reuters’a konuştu: S-400 olayına girdiysek, F-35'lerde de önümüzün tıkanması halinde çaresine bakacağız

Başkan Erdoğan, Reuters’a konuştu: Nasıl Patriot'larda önümüz tıkanınca biz S-400 olayına girdiysek, F-35'lerde de önümüzün tıkanması halinde çaresine bakacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İdlib'deki gözlem noktalarından şu anda çekilmemiz söz konusu değil. Rejim gözlem noktalarımızla uğraştığı anda, herhangi bir saldırı yaptığında iş orada çok farklı bir istikamete gider, şu anki gibi durmayız." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, Reuters'a verdiği özel mülakatta, gündeme ilişkin konularda değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle;

İdlib'de hassasiyetlerimiz ve önceliklerimiz var. Sivillere saldırıları ülkemize yönelik yeni bir mülteci akını riski ve siyasi çözüm sürecinin iflası tehlikesi olarak görüyoruz.

İdlib'deki gözlem noktalarından şu anda çekilmemiz söz konusu değil. Rejim gözlem noktalarımızla uğraştığı anda, herhangi bir saldırı yaptığında iş orada çok farklı bir istikamete gider, şu anki gibi durmayız.

Rusya ve İran'la pazartesi günü yapacağımız zirvede amaç ateşkesi sağlamak, göçü sona erdirmek ve terör örgütlerini kontrol altına almak.

3,6 milyon mülteciyi barındıran Türkiye Suriye'den gelecek milyonlarca insanı da alamaz, bunun altından biz kalkamayız. Ekim başında Rusya, Almanya, Fransa ile Türkiye'de belki dörtlü zirveyi gerçekleştireceğiz. İdlib ve mülteciler konularını ele alacağız.

"Sabrımız taşarsa başımızın çaresine bakmak durumunda kalacağız"

Koalisyon içindeki ülkeler güvenli bölge noktasında adım atmaya gelince işi biraz frene basmak suretiyle ağırlaştırıyorlar. Maalesef güvenli bölge anlayışı beklentilerimizi karşılamıyor. Oyalama siyasetine dönüşüyor. Sabrımız taşarsa başımızın çaresine bakmak durumunda kalacağız.

"S-400'ler nisan ayına kadar yerlerine monte edilecek"

Rusya SU-35/SU-57 savaş uçakları satmayı teklif etti. Rusya bu konuda savunma sanayiine yönelik her adımda biz varız diyor. S-400 sistemi ile ilgili adımı atınca bu bizi biraz rahatlatacak, en geç nisana kadar yerlerine monte edilmiş olacak. Savunma sistemleri olarak çok daha huzurlu hale gelmiş olacağız.

Savunma sanayiinde attığımız adımlarla ortak savunma sistemlerine de girdiğimizde, bizler bölgede çok daha güvenli bir güç, ön koruma tedbirlerini almış bir NATO ülkesi olacağız.

"Trump ile BM Zirvesi'nde konuşacağız"

Trump S-400 konusunda yapılanları anlayışla karşılarken, yaptırım tehditlerinin gerçeği yansıttığını düşünmek mümkün değil. F-35 konusunda sekteye uğrayan süreçler konusunda Trump ile ABD seyatinde (BM Zirvesi) konuşacağız.

ABD gibi bir ülke müttefiki Türkiye'yi daha fazla bana göre incitmek istemeycektir. Bu rasyonel davranış değildir, sorumlu bir dış politika hiç değildir.

Halkbank ve yaptırımlar konusunda Trump ile birbirimize güvenimiz var. İnanıyorum ki, ABD'deki görüşmede bunu karşılıklı teyit edeceğiz.

Trump ile Patriot alma konusunu telefonda konuştuk. Ancak ona S-400'deki şartları sizde de görmemiz lazım dedim.

'Şartlar oluşursa Patriot alabiliriz'

Belirli bir oranı belirli bir paketi bu tür şartlarda ortak üretim kredi vesayire gibi olduğu anda biz Patriot'u alabiliriz. Alternatifli çalışılması gerektiğine inanıyorum.

Nasıl Patriot'larda önümüz tıkanınca biz S-400 olayına girdiysek, F-35'lerde de önümüzün tıkanması halinde çaresine bakacağız.

(TRT Haber)

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