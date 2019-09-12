Son Dakika... MHP lideri Bahçeli'den rapçilerin klibine tepki: Paragraf paragraf orada ne amaçlandığını biliyorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, habercilere gündemi değerlendirdi.

Bahçeli'nin gündeminde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı vardı.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, büyükşehir belediye başkanları ile buluşmasına destek verdi. "Bana göre Cumhurbaşkanı çok sabırlı hareket ediyor. Bu siyasette birikim ve zekanın sonucudur. Kimin kucağında hangi taş varsa kim hangi taşı attı gördüler." dedi.

"MİLYONLARIN TOPLANDIĞI YERDE SERGİLENMESİ MANASIZ"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yenikapı'da belediye araçlarını sergilemesini eleştiren Bahçeli, "Milyonların toplandığı Yenikapı’da bin 700 arabanın sergilenmesinin manası yok. ABD 50 bin tır silah göndermiş. Hala bunlarla ilgili ağzınızdan bir cümle çıkmıyor. Bin 700 araba nere 50 bin tır nere." diye konuştu.

"KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ YANLIŞ OLUR"

Bahçeli kabine değişikliği iddialarıyla ilgili de “Yanlış olur” dedi. Daha hizmeti yeni kavrayan bakanların 1 senede kaldırıp atılamayacağını, kararlı olmak gerektiğini ifade etti.

"TARİHTE YENİ OLUŞUM İÇİN YOLA ÇIKANLAR BAŞARILI OLAMADI"

Devlet Behçeli, siyasetteki oluşumları değerlendirdi. Siyasi tarihten örnek verip, "Başarılı olamazlar” diye konuştu:

"Aydın Menderes, Cem Boyner, Cem Uzan yeni oluşum için yola çıktı. Hiçbiri siyasette kalmadı. Taş yerinde ağırdır. Yerlerinde kalıp mücadelelerini orada sürdürmeliler."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN "KAPILARI AÇARIZ" ÇIKIŞINA DESTEK: AVRUPA DÜŞÜNSÜN

MHP Genel Başkanı Bahçeli, güvenli bölge ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı "kapıları açarız" çıkışına da destek verdi. Bahçeli şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı '3 milyon 600 bin insana ben bakıyorum. Eğer bunu anlamıyorsanız kapıları açarım, Ege Denizi ile Yunanistan’ı birleştiriyorum alayını size gönderiyorum' diyor. Avrupa düşünsün."

Susamam adlı Rap şarkısına sert tepki gösteren Bahçeli, “Ben her şeyi takip ederim. Paragraf paragraf orada ne amaçlandığını biliyorum. Eğer o rapi yeni yetişen nesil bütünüyle parça parça kabul ederse her parçayı yönlendiren çevre, grup veya kişiler dış destek bulanlar Türkiye’yi karmakarışık hale getirirler. Rap adına Türkiye’de darbe yapmaya heveslenen insanlar türer. O rapi iyi okumak azım. Yazacak başka bir şey mi bulamadılar” diye konuştu.