ŞOK'a yarın neler geliyor? ŞOK 29 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayında mı? sorularının yanırı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. ŞOK her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri birbirinden çeşitli aktüel ürünlerle raflarını dolduruyor. ŞOK müşterileri bu hafta hangi ürünlerin geleceğini öğrenmek istiyor. ŞOK'ta bu hafta spor ürünleri yer alıyor. ŞOK 29 Ocak aktüel ürünler kataloğuna göre, Sinbo katı meyve sıkacağı 159 TL'den, akıllı saat 139 TL'den, bluetooth kulaklık 69,90 TL'den, pilates topu çeşitleri 9,99 TL'den satılıyor. ŞOK 29 Ocak aktüel ürünler kataloğuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

ŞOK'A BU HAFTA NELER GELİYOR?

ŞOK'a gelen ürünler arasında; Sinbo katı meyve sıkacağı 159 TL'den, akıllı saat 139 TL'den, bluetooth kulaklık 69,90 TL'den, pilates topu çeşitleri 9,99 TL'den, 5'li Dynamic pilates eğitim seti 39,95 TL'den, boks torbası/eldiveni 39,95 TL'den, kadın tayt 24,95 TL'den, silindir spor çanta 34,95 TL'den, erkek sporcu atlet 9,99 TL'den, oyun hamuru seti 10'lu 12,95 TL'den satılıyor.

ŞOK 29 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ