ŞOK'a yarın neler geliyor? ŞOK 1 Şubat 2020 aktüel ürünleri neler? merakla araştırılıyor. ŞOK market, her hafta, hafta içi Çarşamba günleri ve hafta sonu Cumartesi günleri birbirinden çeşitli aktüel ürünlerle raflarını dolduruyor. ŞOK müşterileri ihtiyacı olan ürünleri kaçırmak istemiyor. ŞOK 1 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğunun tamamını haberimizden inceleyebilirsiniz.

ŞOK'A HAFTA SONU NELER GELİYOR?

Şamdan Mini Fırın 169 TL'den, Attlas Şarjlı Vidalama 49,95 TL'den, Attlas 3’lü Set 229 TL'den, Kumsal Granit Efektli Tava 29,95 TL'den, Kumsal Granit Efektli Cam Kapaklı Derin Tencere 49,95 TL'den, Kumsal Granit Efektli Cam Kapaklı Karnıyarık Tencere 49,95 TL'den, Kumsal Granit Efektli Sahan 24,95 TL'den, Paşabahçe Kırmızı Kapaklı Tencere 12,95 TL'den, Paşabahçe 12 parça Marmara Fincan Takımı 29,95 TL'den, Paşabahçe 3’lü Barrel Bardak 9,99 TL'den, Çok Amaçlı Mutfak Dolabı 149 TL'den, satılıyor.

ŞOK 1 ŞUBAT 2020 AKTÜEL ÜRÜNLERİ