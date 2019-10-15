ŞOK'a yarın hangi ürünler geliyor? ŞOK 16 Ekim 2019 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK 16 Ekim 2019 aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. ŞOK'a yarın hangi ürünler geliyor? sorusunun yanıtı yoğun olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. ŞOK müşterileri bu hafta ŞOK'a gelecek aktüel ürünlerin neler olduğunu öğrenmek istiyor. ŞOK 16 Ekim 2019 aktüel ürünler kataloğuna göre, bu hafta ŞOK'a ev için gerekli ürünler geliyor. ŞOK markete yarın gelecek ürünler arasında tost makinesi, su ısıtıcı, masa örtüsü, çay bardağı gibi ürünler yer alıyor. ŞOK 16 Ekim 2019 aktüel ürünler kataloğu haberimiz içerisinde yer alıyor. İşte ŞOK 16 Ekim 2019 aktüel ürünler kataloğu..

ŞOK'A YARIN NELER GELİYOR?

ŞOK'ta yarın itibari ile tost makinesi 139 TL'den, elektrikli çelik su ısıtıcı 47,90 TL'den, granit efektli tencere 49,90 TL'den, kare borcam 19,95 TL'den, 6'lı çay bardağı 11,95 TL'den, dolap içi raf 12,95 TL'den, çekmece kaşıklık 9,99 TL'den, sofra bezi 5,99 TL'den, kurulama bezi 5,99 TL'den, masa örtüsü ise 14,95 TL'den satışacak.

ŞOK 16 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU