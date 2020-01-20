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20 Ocak 2020 Pazartesi 13:27:00 | Son Güncelleme: 20 Ocak 2020 Pazartesi 13:27:18

ŞOK'a bu hafta neler geliyor? ŞOK 22 Ocak aktüel ürünler kataloğu sizlerle

ŞOK aktüel ürünleri müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. ŞOK müşterileri kaliteli ve uygun fiyatlı aktüel ürünleri kaçırmak istemiyor. ŞOK her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri birbirinden çeşitli aktüel ürünler getiriyor. ŞOK'a bu hafta neler geliyor? ŞOK 22 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor.ŞOK 22 Ocak aktüel ürünler kataloğuna göre Singer Dikiş Makinesi 499 TL'den, 3 Ayaklı Lambader 59,90 TL'den, Led Ampul 19,95 TL'den, Buldan Koltuk Örtüsü 17,90 TL'den, desenli yastık kılıfı 2'li 9,99 TL'den satılıyor. İşte ŞOK 22 Ocak aktüel ürünler kataloğunun tamamı..

ŞOK'a bu hafta neler geliyor? ŞOK 22 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? sorularının yanıtı binlerce ŞOK müşterisi tarafından araştırılıyor. ŞOK her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri birbirinden çeşitli aktüel ürünler getiriyor. ŞOK müşterileri kaliteli ve uygun fiyatlı aktüel ürünleri kaçırmak istemiyor. Market raflarına yerleştirilen ürünler hızlıca tükeniyor. Bu hafta ŞOK'a neler geldiğini öğrenmek isteyenler aktüel ürünler kataloğunu incelemek istiyor. ŞOK 22 Ocak aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimiz içerisinde yer alıyor.

ŞOK'A BU HAFTA NELER GELİYOR?

ŞOK markette bu hafta; Singer Dikiş Makinesi 499 TL'den, 3 Ayaklı Lambader 59,90 TL'den, Led Ampul 19,95 TL'den, Buldan Koltuk Örtüsü 17,90 TL'den, desenli yastık kılıfı 2'li 9,99 TL'den, pamuktlu tv battaniyesi 24,95 TL'den, kasın kışlık terlik 16,95 TL'den, çift kişilik nevresim takımı 79,90 TL'den, kapitoneli yastık 19,95 TL'den satılıyor.

ŞOK 22 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

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