ŞOK'a bu hafta neler geliyor? ŞOK 22 Ocak aktüel ürünler kataloğu sizlerle

ŞOK'a bu hafta neler geliyor? ŞOK 22 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? sorularının yanıtı binlerce ŞOK müşterisi tarafından araştırılıyor. ŞOK her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri birbirinden çeşitli aktüel ürünler getiriyor. ŞOK müşterileri kaliteli ve uygun fiyatlı aktüel ürünleri kaçırmak istemiyor. Market raflarına yerleştirilen ürünler hızlıca tükeniyor. Bu hafta ŞOK'a neler geldiğini öğrenmek isteyenler aktüel ürünler kataloğunu incelemek istiyor. ŞOK 22 Ocak aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimiz içerisinde yer alıyor.

ŞOK'A BU HAFTA NELER GELİYOR?

ŞOK markette bu hafta; Singer Dikiş Makinesi 499 TL'den, 3 Ayaklı Lambader 59,90 TL'den, Led Ampul 19,95 TL'den, Buldan Koltuk Örtüsü 17,90 TL'den, desenli yastık kılıfı 2'li 9,99 TL'den, pamuktlu tv battaniyesi 24,95 TL'den, kasın kışlık terlik 16,95 TL'den, çift kişilik nevresim takımı 79,90 TL'den, kapitoneli yastık 19,95 TL'den satılıyor.

ŞOK 22 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU