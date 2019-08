ŞOK 14 Ağustos aktüel ürünler kataloğu! ŞOK'a neler geliyor?

ŞOK 14 Ağustos aktüel ürünler kataloğu her hafta arama motorlarında yoğun olarak aratılıyor. ŞOK müşterileri, her hafta gelen uygun fiyatli kaliteli aktüel ürünlerini merakla bekliyor. Birbirinden çeşitli ev ve kişisel ürünleri her hafta uygun fiyat etiketiyle mağazalarına getiren ŞOK bu ürünleri aktüel ürünler kataloğu ile duyuruyor. Peki, ŞOK'a bu hafta neler geliyor? ŞOK 14 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? ŞOK 14 Ağustos 2019 aktüel ürünler kataloğu haberimiz içerisinde yer alıyor.

ŞOK 14 Ağustos 2019 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Aktüek ürünler kataloğunda yaz ürünlerine yer veriliyor. 14 Ağustos ŞOK aktüel ürünler kataloğunda Nivea 200 ml Güneş Spreyi 42.95 TL'den, Çocuklar için özel ve %40 indirimli Nivea 200 ml Çocuk Güneş Spreyi 49.95 TL'den, Raid 300 ml Kokusuz Sineksavar 13.50 TL'den, Raid 300 ml Böceksavar 14.50 TL'den, Raid 30 gece Elektro Likit Sistem 19.90 TL'den, Çaykur 500 gr Filiz Çay 15.95 TL'den, Prima 82’li Mega Fırsat Paketi 4 numara Maxi 83.90 TL'den, Prima 62’li 5 numara Fırsat Paketi Junior 83.90 TL'den satılıyor.