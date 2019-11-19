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19 Kasım 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 19 Kasım 2019 Salı 08:04:59

Skandal çağrı

Ekonomideki güçlü toparlanmayı hazmedemeyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, Türkiye'de can ve mal güvenliği olmadığı yalanını söyledi. Yabancı sermayeye "Yatırım yapmayın" çağrısında bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gerçekleri bir kez daha görmezden geldi. Türk ekonomisindeki başarılı dengelenme verilerine karşı üç maymunu oynayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, ‘bu kadar da olmaz’ dedirtti. Ekonomiye alenen saldırı başlatan Kılıçdaroğlu, kriz tellallığı yaptı.

RAHATSIZLIĞINI AÇIK ETTİ

Borsanın rekor kırdığı, faiz ve enflasyonun düştüğü, dünyanın önde gelen yatırımcıların gözlerini Türkiye’ye çevirdiği günlerde CHP lideri, ekonomideki güçlü toparlanmayı hazmedemedi. Türkiye’nin ekonomik olarak çökmesi için elinden geleni yapan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları bile güçlü toparlanmayı itiraf etti. 

İFTİRADA SINIR TANIMIYOR

Türkiye’nin notları bir anda yükseldi. Ülkede kriz çıkması için pusuda bekleyen Kılıçdaroğlu istediğini elde edemeyince, açık açık ekonomiyi baltalamaya kalkıştı. BİRKONFED İş Dünyası Konfederasyonu’nun “Ekonomi Değerlendirme Toplantıları” başlığıyla düzenlediği programa katılan Kılıçdaroğlu, skandal açıklamalarda bulundu. Ekonomideki iyi gidişat ve yatırım haberlerinin peş peşe gelmesinden rahatsız olan genel başkan, bu durumu kullandığı ifadelerle açık etti. Ülkesini kötülemede ve iftira atmada sınır tanımayan Kılıçdaroğlu, ''Türkiye'de hiç kimsenin can ve mal güvenliği yok” dedi. 

BÜYÜK TEPKİ TOPLADI 

Yalanlarında bununla da yetinmeyen CHP lideri, yabancı sermayeye “gelmeyin'' ve “yatırım yapmayın” çağrısında bulundu. 29 Kasım 2018 tarihinde de İngiltere'ye giden Kılıçdaroğlu’nun benzer ifadeler kullanması büyük tepki toplamıştı. CHP Genel Başkanı, Türkiye'yi İngilizlere şikayet ederek “Türkiye'de yabancı sermayenin güvencesi yok” diyerek yatırımcıları uyarmıştı.

BORSADA YENİ ZİRVE 

Ekonomideki güçlü toparlanma, Borsa İstanbul BİST 100 endeksine de yansıdı. BİST 100, önceki gün 107 bin puanı test ederek, 1.5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. ‘Faizler düşerse, borsa çakılır’ diyen kriz tellalları güçlü yükseliş karşısında yine ters köşe oldu.   

İSTİHDAMA DOPİNG 

2002'de her 100 liralık verginin 85,7 lirası faize giderken 2020 bütçesinde faize sadece 17,7 lira ayrıldı. Kaynakların yatırıma yönlendirilmesiyle 3 yılda, 3,2 milyon kişiye daha istihdam sağlanacak. 

KILIÇDAROĞLU'NUN GÖRMEDİĞİ GÜÇLÜ TABLO:

CARİ FAZLADA REKOR

Ekonomideki gelişmeler otomatik olarak birbirini etkileyerek yeni rekorları peş peşe getirdi. Ekonomideki başarılı dengelenmenin sonucu olarak cari fazla bir rekor daha kırdı. Ağustosta, 5.3 milyar dolar fazla vererek tarihin en yüksek seviyesine ulaşan 12 aylık cari işlemler hesabı, eylülde 6 milyar dolara dayanan fazlayla rekor tazeledi. 

HEM FAİZ DÜŞTÜ HEM DE DOLAR

Ekonomideki başarılı dengelenmenin en önemli yansıması faize oldu. Merkez Bankası’nın yeni başkan Murat Uysal’ın yönetimindeki ilk toplantısında, politika faizi (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) 4.25 puan indirilerek yüzde 24’ten 19.75’e çekilmişti. İkinci toplantıda Merkez, faizi 325 baz puan düşürerek yüzde 19,75’ten yüzde 16,50’ye düşürdü. Merkez yılın 3. toplantısında ise faiz oranını 250 baz puan daha düşürerek yüzde 16,50'den yüzde 14'e çekti. Gelen indirim, başlayan değişimin habercisi oldu. ‘Dolar fırlar’ diyerek ellerini ovuşturanlar yine ters köşe oldu.

SIFIRCILAR BİLE BÜYÜMEYİ GÖRDÜ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları, 17-25 Aralık operasyonu, Gezi olayları, 15 Temmuz darbe girişimi, kur saldırıları ve seçim dönemlerini fırsata çevirerek, olumsuz raporlar savurdu. Ancak başarılı dengelenmenin ardından pozitif açıklamalar peş peşe geldi. Kur saldırısının gerçekleştiği dönemde, Türkiye’nin not görünümünü negatif izlemeye alan Fitch Rating’s, geçtiğimiz hafta görünümü durağana yükseltti.  ‘Kriz kapılarında’ diyerek işaret ettiği 20 Türk bankasının not görünümünü yükselten Fitch’in ardından bir düzeltme de Moody’s’ten geldi. Türk ekonomisindeki toparlanmanın beklentilerinden daha güçlü olduğunu belirten Moody's, Türkiye’nin büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

BAŞARILI DENGELENME GÜVENLE TAÇLANDI

Faizlerdeki düşüş, enflasyonun uzun bir aranın ardından tekrar tek haneye gerilemesi ,Türk lirası varlıklara güveni artırırken, bu durum ekonomik güven endeksine de yansıdı. Ekonomik güven endeksi ekimde, bir önceki aya kıyasla 3,8, geçen yılın aynı ayına kıyasla 14,7 puan yükselerek son 15 ayın zirvesi olan 89,8'i gördü. Öte yandan Türkiye, Dünya Bankası'nın İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde (Doing Business Index) 15 yılda 60 basamak yükselerek 33'üncü sıraya yerleşti.

YATIRIM YAĞMURU

Ekonomide ortaya konulan başarılı performansla, tüm dünyanın takdirini toplayan Türkiye, yabancı yatırımcının gözdesi olmaya devam etti. Yılın ilk 10 ayında yabancı yatırımlar, yüzde 11’lik yükselişle 4 milyar doları aşarken, sadece Asya’dan gelen yatırım yüzde 91 arttı. Yabancıdan gelen müjdeler bununla da sınırlı kalmadı. Alman devi Volkswagen’in 1.4 milyar euro’luk yatırım kararının ardından, İranlı otomotiv devi Khodro Company, Van’da fabrika kuracağını açıkladı. Tayvanlı çelik üreticisi de, Kocaeli’de 100 milyon dolarlık üretim tesisinin startını verdi.

ENFLASYON TEK HANE

Türkiye’nin hamleleri meyvelerini bir bir veriyor. Ekonomideki en büyük mücadele alanı olan enflasyonun düşürülmesine yönelik atılan adımlar sonuca ulaştı. Geçen yıl ağustosta yüzde 24’e yükselen yıllık TÜFE, 26 ay sonra yüzde 8.55’i görürken, Ocak 2017'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Enflasyonun 2019 için yüzde 12, 2020 için yüzde 8,5, 2021 için yüzde 6, 2022 için yüzde 4,9 olması öngörülüyor.

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