Siyasi maskaralık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlediği grup toplantısında konuştu. Genel başkan büyük bir skandala daha imza attı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) desteğini alabilmek için her yola başvuran Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan ve hükümeti hedef aldı. EYT’lilerin sözcülüğünü yapan CHP lideri, hükümetin, taleplere kulaklarını tıkamakla suçladı. EYT'nin sorun haline geldiğini savunan Kılıçdaroğlu, çözümün CHP'de olduğunu söyledi. Ardından Kılıçdaroğlu’nun kullandığı ifadeler herkesi şaşkına çevirdi. Kemal Kılıçdaroğlu, “Aramızda sayın Yaşar Okuyan var. SGK konusunda en güzel çalışmaları yapan sayın bakandır. Hakkını teslim edelim” ifadelerini kullandı.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, Kılıçdaroğlu’nun SSK’daki 5 milyar dolar yolsuzluk soruşturmasından 'Rahşan affı' sayesinde kurtulduğunu açıklamıştı. Ağır ithama rağmen Okuyan’ın üyelik rozetini bizzat CHP lideri takmıştı.

SSK YOLSUZLUKLARINI ARAŞTIRMIŞTI

Bu sözlerin ardından CHP grup toplantısında alkış tufanı koptu. Kılıçdaroğlu’nun övgü dolu sözlerle salonda alkışlattığı Yaşar Okuyan, CHP’nin bugün sorun olarak öne sürdüğü EYT kanununu onaylayan isim olarak biliniyor. 1999 yılında çıkarılan 4447 sayılı kanunla emeklilik için; prim ve çalışma gününün yanında yaş şartı da eklendi. Bu eklenen şartla, 1999'dan önce işe giren yaklaşık 750 bin kişi, prim ve gün sayısını tamamlamasına rağmen yaşı beklediği için emekli olamıyor. 1999 yılında çıkan yasada, dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Okuyan'ın imzası var. 55. Hükümet döneminin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Okuyan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürlüğü görevini yürüttüğü 1992-1999 yılları arasındaki döneme ilişkin usulsüzlükleri inceletmişti.

SİYASİ KEPAZELİK

ŞEREFLE SAVUNUYOR

Kılıçdaroğlu'nun erken emekliliği savunurken yere göğe sığdıramadığı Okuyan, çıkardığı yasanın arkasında: 38 yaşında emekli mi olur be? 43 yaşında emekli mi olur? Evet, Yaşar Okuyan getirdi kardeşim. Şerefle savunuyorum

KILIÇDAROĞLU'NU RAHŞAN AFFI KURTARDI

Sosyal Güvenlik Bakanı Okuyan, 5 milyar dolarlık yolsuzluktan Kılıçdaroğlu’nun Rafşan affıyla kurtulduğunu açıklamıştı. 5 milyar dolarlık SSK yolsuzluğu tespit ettiklerini belirten Okuyan, ifadesi alınan Kılıçdaroğlu’nun ‘Rahşan affıyla kurtulduğunu söylemişti. Bu ağır ithamlara rağmen Okuyan’ın CHP'ye üye olarak kabul edilmesi büyük tepki toplamıştı. Her şeyi görmezden gelen Kılıçdaroğlu, eski bakana rozetini bizzat kendisi takmıştı. CHP liderinin Okuyan’ı kahraman edasıyla alkışlatması kafalardaki soru işaretlerini artırdı. Kılıçdaroğlu’nun, hem erken emeklilik vaadinde bulunurken hem de emeklilik yaşını 65'e çıkaran yasayı onaylayan Okuyan’ı alkışlatması dönen dolabı gözler önüne serdi. Yaşananları hayretle takip edenler 'Bu da Kemal Affı' yorumunu yapmaktan kendini alamadı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş

İPLİĞİNİ PAZARA ÇIKARACAĞIZ

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Kılıçdaroğlu'nun “Erken emeklilik isteyenler hiç meraklanmasınlar, sorunlarını çözeceğiz” açıklamasına sert tepki gösterdi. Muş, Kılıçdaroğlu'nun “İpliğini pazara çıkaracağız” dedi ve Twitter’dan üçlü bir görüntü paylaşarak yaşanan sürecin önemi hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Muş, Kılıçdaroğlu'nun şimdiki söylemleriyle geçmişteki açıklamaları arasında büyük uçurum olduğunu gözler önüne serdi. Mehmet Muş, Kılıçdaroğlu'nun siyasi çizgisindeki büyük kaymaya dikkat çekerek “Bu artık ikiyüzlülükten de öte siyasi sahtekârlık” ifadelerine yer verdi.