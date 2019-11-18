Siirt'teki gerçekleştirilen terör operasyonunda PKK'lılara ait drone ele geçirildi
Siirt'teki gerçekleştirilen terör operasyonunda PKK'lılara ait drone ile birçok mühimmat ele geçirildi
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yassıdağ (Ciraf) bölgesinde teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla 13-15 Kasım'da "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran Operasyonu" gerçekleştirildi.
Operasyonda barınma alanı olarak tespit edilen 4 sığınakta yapılan aramada, drone, telsiz, bas-konuş aparatı, güneş paneli, 2 kilogram amonyum nitrat, 54 metre patlayıcı yapımında kullanılan kablo, 19 tüp ile çok miktarda yaşam malzemesi bulundu.
Sığınaklar kontrolü şekilde imha edildi.
(AA)
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