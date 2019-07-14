Siirt'te terör operasyonunda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ve işbirlikçilerinin güvenlik güçlerimize yönelik silahlı-bombalı eylemlerde örgütün şehir yapılanmasında kullanmaya yönelik silah ve mühimmat sakladıkları yönünde bilgiler elde edilmiş, ilimiz Afetevleri Mahallesi'nde yapılan arama neticesinde 1 adet roketatar, 5 adet roketatar başlığı (4 adet antitank, 1 adet antipersonel), 10 adet roketatar sevk fişeği, 539 adet AK-47 fişeği, 1 adet AK-47 şarjörü, 1 adet akım ölçer, 2 adet radyo, 7 adet el telsizi (5 adet Cobra marka, 2 adet Yaesu marka), 3 adet el bombası, 12 adet pil, 1 adet 4'lü pil bloğu, 2 adet askeri palaska ele geçirilmiştir. Olayla ilgili çalışmalar devam etmekte olup, halkın güvenliğini tehdit eden tüm unsurlara karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecektir" denildi.

İHA