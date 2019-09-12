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12 Eylül 2019 Perşembe 14:35:42 | Son Güncelleme: 12 Eylül 2019 Perşembe 14:38:21

Serap Paköz Gerçeğin Peşinde bitti mi? Gerçeğin Peşinde yeni sezon başladı mı?

Serap Paköz Gerçeğin Peşinde yeni sezon var mı? Serap Paköz Gerçeğin Peşinde bitti mi? merak ediliyor. Kayıpları bulmak ve cinayetleri aydınlatmak için gerçeğin peşinde koşan Serap Paköz'ün programının başlamaması izleyicilerin dikkatini çekti. Eylül ayının gelmesi ile sezon finali yapan birçok dizi ve program yeni sezona yayınlarına başladı. Ancak Serap Paköz Gerçeğin Peşinde yeni sezon henüz başlamadı. Serap Paköz Gerçeğin Peşinde programının takipçileri, yeni sezon ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Serap Paköz Gerçeğin Peşinde yeni sezon ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

Serap Paköz Gerçeğin Peşinde programının sıkı takipçileri, yeni sezonun yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. "Serap Paköz Gerçeğin Peşinde yeni sezon var mı? Serap Paköz Gerçeğin Peşinde bitti mi?" soruları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Serap Paköz Gerçeğin Peşinde yeni sezon var mı? sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor.

SERAP PAKÖZ GERÇEĞİN PEŞİNDE BİTTİ Mİ?

Star TV'nin sevilen programlarından Gerçeğin Peşinde yeni bölümleri ile izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ancak yeni sezonda Serap Paköz olmayacak. Sosyal medya hesapları üzerinden programın yeni sezon tanıtımını paylaşan yapım şirketi, Serap Paköz'e yer vermedi.  

GERÇEĞİN PEŞİNDE YENİ SEZON BAŞLADI

Gerçeğin Peşinde programı, hafta içi her gün saat 13.45'te Star Tv ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya başladı. Programın sunucusu ise bu yıl İnci Ertuğrul oldu. 

Programın kanal değişikliğine gitmesi dolayısıyla yeni bir yapılanma içerisine girdiği, bu sebeple Serap Paköz'le yolların ayrılarak İnci Ertuğrul'la sezona başlamaya karar verildiği düşünülüyor.

SERAP PAKÖZ KİMDİR?

15 Haziran 1965’te Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. Çukurova İdari Bilimler Fakültesi'nde okurken TRT'nin açmış olduğu sınavı kazanarak spikerlik hayatına başladı. 1982 yılında TRT Trabzon ve Van radyolarında çalıştı. 1986 yılında Ankara Radyosu ve Ankara televizyonlarında görev yaptı. 1997 yılında Kanal D'de başlayan özel televizyon deneyimini 2,5 yılın ardından Kanal 6 ve ATV'de sürdürdü. Daha sonra TGRT’ye geçti. 

Sabah Haberleri, Kadının Sesi ve Sizin Sesiniz isimli kadın programlarını hazırlayıp sundu. 2005 yılında Show TV’de Bizbize programı’nı hazırlayıp sundu. 2009 yılında Star TV’de Suç ve Ceza programı’nı hazırlayıp sundu. 2012 yılında ATV’de Yeniden Başlayalım programını hazırlayıp sundu. 2013’te FOX’ta Yeni Bir Umut programı’nı hazırlayıp sunmuştur. 29 Mayıs 2017 tarihinden 2019 Haziran'a kadar TV8 ekranlarında Gerçeğin Peşinde isimli programı sundu.

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