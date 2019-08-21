Selden etkilen esnaflara kira yardımı ve kredi desteği
Eminönü’nü ziyaret eden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, selden etkilen esnaflara kira yardımı ve kredi desteği verileceğini açıkladı. Geçtiğimiz hafta sonu İstanbul’daki aşırı yağışlar sonrasında ciddi zarar gören Eminönü esnafına yönelik Başkan Erdoğan’dan önemli bir talimat geldi.
Sel felaketinden etkilenen Eminönü esnafına KOSGEB aracılığıyla 100 bin TL’ye kadar 0 faizli ve bir yıl geri ödemesiz kredi verilecek.
Dün İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Eminönü alt geçidinde incelemelerde bulunarak esnafla görüştü. Başkan Erdoğan’ın müjdesini verdiği krediye yönelik esnafa müracaatın nasıl yapılacağına ilişkin bilgi verdiklerini belirten Yerlikaya, “Yine onlara destek olması açısından bir kira yardımıyla ilgili de bir değerlendirmemiz oldu.
Onu da paylaştık. Bundan sonra aynı sıkıntının tekrar yaşanmamasıyla ilgili başta büyükşehir, Fatih ilçe belediyemiz kurumlarımız hep beraber alınacak önlemlerle ilgili onlardan da değerlendirme aldık. Temennimiz şu, aynı sıkıntı bir daha İstanbul’da yaşanmasın” dedi.
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- Selden etkilen esnaflara kira yardımı ve kredi desteği