Selden etkilen esnaflara kira yardımı ve kredi desteği

Sel felaketinden etkilenen Eminönü esnafına KOSGEB aracılığıyla 100 bin TL’ye kadar 0 faizli ve bir yıl geri ödemesiz kredi verilecek.

Dün İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Eminönü alt geçidinde incelemelerde bulunarak esnafla görüştü. Başkan Erdoğan’ın müjdesini verdiği krediye yönelik esnafa müracaatın nasıl yapılacağına ilişkin bilgi verdiklerini belirten Yerlikaya, “Yine onlara destek olması açısından bir kira yardımıyla ilgili de bir değerlendirmemiz oldu.

Onu da paylaştık. Bundan sonra aynı sıkıntının tekrar yaşanmamasıyla ilgili başta büyükşehir, Fatih ilçe belediyemiz kurumlarımız hep beraber alınacak önlemlerle ilgili onlardan da değerlendirme aldık. Temennimiz şu, aynı sıkıntı bir daha İstanbul’da yaşanmasın” dedi.