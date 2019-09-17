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17 Eylül 2019 Salı 22:11:02 | Son Güncelleme: 17 Eylül 2019 Salı 22:38:02

Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST alanında Alem FM'in konuğu oldu

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST alanında Alem FM'in konuğu oldu.

TEKNOFEST alanındaki organizasyonlarla ilgili açıklama yapan Bayraktar, "Buradaki bütün etkinlikler ücretsiz. Bunun da en temel sebebi en dezavantajlı kesimlerin bile bu festivalden faydalanabilmesi. 122 ülkeden ve 81 ilden katılım var. Geçen yıl 40 civarında ülke katıldı. Bu yıl daha da uluslararası bir boyut kazanmış durumda. TEKNOFEST'e 81 ilden katılım var özellikle de yarışmalara. 10 bine yakın öğrencimiz yarışıyor. Bunun yanında da etkinlikler var. İşte havacılık etkinlikleri var, SOLOTÜRK var, Türk Yıldızları var, uluslararası takımlar var, işte SU-35 gösteri yaptı. Bunun yanında yabancı akrobasi takımları da gösteri yapıyor. Bugün Avrupa'dan bir takım yaptı. Jandarmamız gösteri yaptı, polisimiz gösteri yaptı. Paraşüt atlayışları oldu, balon uçuşları oldu. Bizim maksadımız bir şekilde teknolojiye dokundurarak, havacılığa dokundurmak." dedi.

EREN BÜLBÜL'ÜN İSMİ SİHA'YA VERİLDİ

Trabzon'da PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün isminin bir SİHA'ya verildiğini söyleyen Bayraktar, "Evet o SİHA ama eğitim uçağı. Biz yoksa TSK'nın kullandığı SİHA'lara isim verme gibi bir imkanımız yok. Onu ancak TSK yapabilir. Biz eğitimlerde kullandığımız bir SİHA'ya ismi verdik. İyi ki varsın Eren de yazdık. Öyle bir talep gelmişti ailesinden. Elbette yazacağız. Biz eğitimde kullandığımız bir SİHA'mıza biliyorsunuz o SİHA'lar artık dünyanın en gelişmiş havacılık ülkelerine bile satılır hale geldi. Tabi burada kendi mühendisimizin yazılımını yazdığı bizim elektroniğini tasarladığımız, mekaniğini yaptığımız, her bir köşesi kendi tasarımımız olan bir SİHA'dan bahsediyoruz ve bunu TSK alıyor en zorlu operasyonlarda kullanıyor." ifadelerini kullandı.

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