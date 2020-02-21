Şehit haberi sonrası TSK gece yarısı harekete geçti!

  • Bist 100
    115595
  • Dolar
    6,1107
  • Euro
    6,6104
  • Altın
    316,5960
İstanbul
3 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Suriye'ye tank sevkiyat! Suriye'ye tank sevkiyat!
70. Berlin Film Festivali başladı 70. Berlin Film Festivali başladı
Dünyada konuşulan 7 bin dilin yarısı yok olma tehlikesinde Dünyada konuşulan 7 bin dilin yarısı yok olma tehlikesinde
Erzurum Ülkü Ocakları Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu andı Erzurum Ülkü Ocakları Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu andı
Disiplinlerarası çalışmaların öncülüğünü yapan tarihçi: Kemal Karpat Disiplinlerarası çalışmaların öncülüğünü yapan tarihçi: Kemal Karpat
İran sınırında 21 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi İran sınırında 21 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödüllü Barutçugil'in hayali ebru müzesi 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödüllü Barutçugil'in hayali ebru müzesi
Netflix'ten Türk yapımlarını 190 ülkeye tanıtacak yeni özellik Netflix'ten Türk yapımlarını 190 ülkeye tanıtacak yeni özellik
İran 'rejime güven oylaması' seçimine gidiyor İran 'rejime güven oylaması' seçimine gidiyor
Körfez'e ekonomik kıyamet tarihi verildi: 2034 Körfez'e ekonomik kıyamet tarihi verildi: 2034
Suudi Arabistan engelledi! Katar tepkili Suudi Arabistan engelledi! Katar tepkili
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Sınırlarımız dışındaki ilk GNSS istasyonu Antarktika’ya kuruldu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Sınırlarımız dışındaki ilk GNSS istasyonu Antarktika’ya kuruldu
Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı
Almanya'daki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler için anma töreni Almanya'daki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler için anma töreni
Türk ve Yunan Savunma Bakanlığı heyetlerinin görüşmeleri tamamlandı Türk ve Yunan Savunma Bakanlığı heyetlerinin görüşmeleri tamamlandı
Osman Kavala'nın tekrar tutuklanmasında dikkat çeken baz istasyonu detayı Osman Kavala'nın tekrar tutuklanmasında dikkat çeken baz istasyonu detayı
Bakalık'tan binlerce kişiyi ilgilendiren haber: 11 bin 27 kişinin pasaportunda bulanan idari tedbir kaldırıldı Bakalık'tan binlerce kişiyi ilgilendiren haber: 11 bin 27 kişinin pasaportunda bulanan idari tedbir kaldırıldı
AK Parti heyeti çığdan az farkla kurtuldu AK Parti heyeti çığdan az farkla kurtuldu
Şehit haberi sonrası TSK gece yarısı harekete geçti! Şehit haberi sonrası TSK gece yarısı harekete geçti!
Atakan'dan annesine şok sözler Atakan'dan annesine şok sözler
BTK'dan üç GSM operatörüne de kötü haber! Deprem cezası BTK'dan üç GSM operatörüne de kötü haber! Deprem cezası
Atakan Kayalar, annesine saygısızlık yaptı Atakan Kayalar, annesine saygısızlık yaptı
Kara yollarında yeni gelişmeler Kara yollarında yeni gelişmeler
Putin'den, Macron ve Merkel'e İdlib cevabı Putin'den, Macron ve Merkel'e İdlib cevabı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

21 Şubat 2020 Cuma 09:58:33 | Son Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 09:59:27

Şehit haberi sonrası TSK gece yarısı harekete geçti!

Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib kentindeki hava saldırısı sonucu 2 askerin şehit edilmesinin ardından Suriye sınırına büyük sevkiyat gerçekleştirdi. Konvoyda komandoların yanı sıra zırhlı araç ve mühimmat da yer aldı.

Suriye'nin İdlib kentindeki hava saldırısı sonucu 2 askerin şehit edilmesi ve 5 askerin yaralanmasının ardından sınır hattı sevkiyatları da hızlandı.

Hatay'ın Reyhanlı istikametine seyir eden büyük sevkiyatta Kayseri Komando Tugayı'ndan personel ile çeşitli birliklerden tank, ZMA, mühimmat ve malzemeler yer aldı. Askeri unsurların Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

VATANDAŞLAR SEVGİ GÖSTERİSİNDE BULUNDU

Askeri konvoyun geçtiğini gören Ali Demircan isimli vatandaş askerlere sevgi gösterisinde bulunarak Türk bayrağını salladı. Sevkiyatın devam edeceği öğrenildi. 

AKŞAM SAATLERİNDE OBÜSLER GÖNDERİLDİ

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen çok sayıda obüs, zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araçlar güvenlik önlemleri altında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçerek Suriye sınırındaki birliklere doğru hareket etti.

2 ASKERİMİZ ŞEHİT DÜŞMÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından İdlib'de hava saldırısı sonucunda iki askerimizin şehit olduğunu açıklamıştı. Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza yapılan hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Belirlenen hedefler ateş altına alınmış ve alınmaya devam edilmektedir.

"KANLARI YERDE BIRAKILMADI"

Bugüne kadar olduğu gibi şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamış, bundan sonra da bırakılmayacaktır. Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. 

"50'DEN FAZLA REJİM UNSURU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 50'den fazla Rejim unsuru, 5 tank, 2 zırhlı personel taşıyıcı, 2 silahlı pikap, 1 obüsün imha edildiği öğrenilmiştir."

EN ÇOK OKUNAN HABERLER