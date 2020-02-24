24 Şubat 2020 Pazartesi 21:40:33 | Son Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 21:47:40
Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin soruşturmasında 10 kişi tutuklandı
Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili soruşturmada mahkemeye sevk edilen 10 kişi tutuklandı
Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili soruşturmada mahkemeye sevk edilen 10 kişi tutuklandı
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