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21 Ocak 2020 Salı 10:48:10 | Son Güncelleme: 21 Ocak 2020 Salı 10:52:06

Sefirin Kızı tekrarı ne zaman? Sefirin Kızı 6. bölüm fragmanı izleme linki

Sefirin Kızı tekrarı ne zaman? Sefirin Kızı 6. bölüm fragmanı yayında mı? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Sefirin Kızı 5. bölümü ile dün ekranlara geldi. İzleyenleri ekrana kilitleyen dizi Sefirin Kızı'nda dün Sadıcına ne ölüne ne ölüme diyen Sancar, Gediz’i ölmüş kabul eder ve sefirin kızından sonra sadıcı için de kalbinde bir mezar kazıp acısını derinlerine gömer. Gediz ise gerçekle karşılaşınca dağılır. Öte yandan Nare'nin babası Gediz ve Sancar'ı belediye başkanının ödeneğini çalma suçundan polise şikayet eder. Peki, Sancar ve Gediz hapse girecek mi? Sefirin Kızı 6. bölüm fragmanı haberimizde..

Sefirin Kızı 5. bölümü ile dün yayınlandı. Sefirin Kızı tekrarı ne zaman? Sefirin Kızı 6. bölüm fragmanı yayında mı? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. İzleyenleri ekrana kilitleyen dizi Sefirin Kızı'nda dün Sadıcına “ne ölüne ne ölüme” diyen Sancar, Gediz’i ölmüş kabul eder ve sefirin kızından sonra sadıcı için de kalbinde bir mezar kazıp acısını derinlerine gömer. Gediz ise gerçekle karşılaşınca dağılır. Öte yandan Nare'nin babası Gediz ve Sancar'ı belediye başkanının ödeneğini çalma suçundan polise şikayet eder. Peki, Sancar ve Gediz hapse girecek mi? Sefirin Kızı 6. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

SEFİRİN KIZI TEKRARI NE ZAMAN?

Sefirin Kızı tekrarı 21 Ocak akşamı saat 00:15'te, 22 Ocak sabahı saat 10:45'te yer alacak.

SEFİRİN KIZI 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA

Sefirin Kızı 6. bölüm fragmanı az önce yayınlandı. Sefirin Kızı 6. bölüm fragmanını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

SEFİRİN KIZI 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN.


 

SEFİRİN KIZI 6. BÖLÜM FRAGMANI ÖZETİ

Melek, "Annemle babam hapse girmeden önce bütün işlerini halledip öyle gireceklermiş, babam öyle söyledi." diyor.

Nare, Sancar'a "Ben masumken sen bana inanmadın. Ama sen suçluyken bile ben sana inandım." diyor.

Sancar, Kavruk'a "Menekşe'nin haberi var mıydı, ya da o mu yaptırdı diye sorarsan..." diyor. Kavruk "Ne yaparsın o zaman?" diyor. Sancar "Boşarım." diyerek yanıt veriyor.

SEFİRİN KIZI 5. BÖLÜM ÖZETİ

Sancar ve Gediz ortaklığı bitiyor mu?

Sadıcına “ne ölüne ne ölüme” diyen Sancar, Gediz’i ölmüş kabul eder ve sefirin kızından sonra sadıcı için de kalbinde bir mezar kazıp acısını derinlerine gömer. Gediz ise gerçekle karşılaşınca dağılır. Sadıcı, kader ortağı, suç ortağı Sancar Efe artık yoktur ve Gediz buna dayanamamaktadır.

Gediz’le Sancar’ın ayrılması sadece bu iki kafadarı etkilemez. Nesillerdir omuz omuza yazılan ortak tarih son bulmuştur çünkü. Yakında yapılacak Yörük Toyu’nda dedelerden adet olduğu üzere karşı karşıya zeybek oynamalarını isteyen gaziler de, yörükler de onlara kızgındır. 

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