Sefir ne demek, ne anlama geliyor? İşte sefir kelimesinin anlamı

Sefir ne demek, ne anlama geliyor? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Star Tv'nin yeni iddialı dizisi "Sefirin Kızı" nı izleyenler sefir kelimesinin anlamını arama motorlarında araştırıyor. Sefirin Kızı dizisi Pazartesi günleri izleyicileri ile buluşuyor. Dizinin yeni bölümlerini takip edenler sefir kelimesinin anlamını da öğrenmek istiyor. Sefir kelimesinin TDK sözlük anlamı haberimiz içerisinde yer alıyor.

SEFİR NE DEMEK?

Sefir kelimesi, TDK'da elçi anlamına geliyor.

TDK cümle örneği: "Herkes onun az zamanda büyük yer tutacağını, bir zaman gelip sefir, nazır olacağını söylüyorlar." - Memduh Şevket Esendal

SEFİRİN KIZI NE DEMEK?

Sefirin kızı, "elçinin kızı" anlamına geliyor. Dizideki karakterleri düşündüğümüz zaman Sefir görevini icra eden Güven Bey, sefirin kızı yani elçinin kızı ise Nare oluyor.