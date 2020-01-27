Savcı Sayan paylaştı, sosyal medyada viral oldu... Herkes bu videoyu konuşuyor
Savcı Sayan'ın Twitter hesabından paylaştığı deprem videosu sosyal medyada viral oldu.
Savcı Sayan'ın Twitter hesabından paylaştığı video paylaştığı deprem videosu sosyal medyada viral oldu.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan sosyal medyada yardım ve dayanışmanın önemine dikkat çeken bir video paylaştı.
Deprem felakettir... Yardımsız kalmak daha büyük bir felakettir...Bazan sizi Suriye’li Mahmut, Bazan size sadık bir köpeğiniz kurtarabilir...— Savcı Sayan (@SavciSayan) January 26, 2020
Elazığ’ı unutma, unutturma.
Bu video sosyal medyada onursuzca paylaşım yapan, insanım diye geçinenlere ders olsun.İzleyelim, izlettirelim pic.twitter.com/d2hwlAvUZV
'ONURSUZCA PAYLAŞIM YAPAN, İNSANIM DİYE GEÇİNENLERE DERS OLSUN'
Sahibinin depremde enkaz altında kalmaktan kurtardığı köpeğin, enkaz altında kalan sahibini kurtardığı görüntülerin yer aldığı videyu paylaşan Sayan "Deprem felakettir... Yardımsız kalmak daha büyük bir felakettir...Bazan sizi Suriye’li Mahmut, Bazan size sadık bir köpeğiniz kurtarabilir... Elazığ’ı unutma, unutturma. Bu video sosyal medyada onursuzca paylaşım yapan, insanım diye geçinenlere ders olsun.İzleyelim, izlettirelim" ifadelerine yer verdi.
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