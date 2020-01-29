Savcı, FETÖ'den yargılanan eski Paris Askeri Ataşesi Emin Ali Ulaş'a 15 yıla kadar hapis istedi
Eski Paris Askeri Ataşesi Emin Ali Ulaş’ın, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi.
Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya tutuksuz sanık Ulaş ve avukatı katıldı. Davanın bugünkü celsesinde cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasının hazır olduğunu belirtti. Savcı, mütalaasında sanık Ulaş'ın, FETÖ'nün mahrem sorumlularıyla irtibatı bulunduğunun tespit edildiğini anlattı. Ulaş'ın FETÖ ile bağlantısının tanık ifadeleriyle de ortaya çıktığını ifade eden savcı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapsini talep etti.
Sanık Ulaş ve avukatı, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak üzere ek süre talebinde bulundu. Ara kararını açıklayan mahkeme, savunma için ek süre vererek duruşmayı erteledi.
İHA
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