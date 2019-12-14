Şantaj kararı yok hükmünde

Türkiye’ye istediğini yaptıramayan ABD’li senatörler ne yapacağını iyice şaşırdı. Ankara'nın, Türkiye’nin Güney sınırında terör devleti kurma hayalini Barış Pınarı Harekâtı’yla rafa kaldırtması tüm dengeleri değiştirdi. Harekâtın başlamasının ardından harekete geçen ABD Temsilciler Meclisi, Ermenilere 1915 olayları sırasında soykırım yapıldığı iddiasını onaylayan karar tasarısını kabul etti.

BAŞROLDE SENATÖR MENENDEZ

Bu adımın ardından senatoda 3 kez engellenen sözde Ermeni soykırımı tasarısı, dördüncü seferde geçti. Türkiye düşmanlığında başı çeken ve skandal tasarının mimarlarından Demokrat Senatör Rob Menendez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Senatosu'nun sözde 'Ermeni soykırımı' tasarısını resmen kabul ettiğini duyurdu. Geçen ay Temsilciler Meclisi'nden de 11'e karşı 405 oyla geçen tasarı, ABD Başkanı Donald Trump'ın masasına gönderilecek. Hiçbir bağlayıcılığı bulunmayan çirkin karar, sadece yönetime tavsiye niteliği taşıyor. Tüm girişimlerine karşın Barış Pınarı Harekâtı’nı durduramayan ABD’li senatörler, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi teminini engellemeye çalıştı. Ankara’nın dik duruşuna çarpan ABD’liler, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin haklarının gasp edilmesi için Yunanistan ve Rum tarafına tam destek verdi. Hiçbir alanda Türkiye’ye istediklerini yaptıramayan senatörler, çareyi iftira atmakta buldu. Soykırım yalanını senatodan geçirerek akıllarınca Türkiye’yi tehdit ettiler.

TRUMP’IN TUTUMU DEĞİŞMEDİ

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, skandal kararın ardından Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Satterfield'e, duyulan rahatsızlığı ve Türkiye'nin karara karşı tepkisini iletti. Son dönemde Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik atılan adımların sabote edilmeye çalışıldığına dikkat çekildi. Amacın ne olduğu açıkça bildirildiği Satterfield, karara katılmadıklarını söyleyerek, “Başkan Trump'ın 1915 olayları konusundaki tutumu değişmedi” dedi. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği ise Amerikan yönetiminin pozisyonunun değişmediğini, görüşlerinin Başkan Donald Trump'ın nisanda yaptığı son açıklamasında yansıtıldığını belirtti. Trump, 1915 olaylarına dair 24 Nisan'daki konuşmasında, Ermenice “Büyük Felaket” anlamına gelen “Meds Yeghern” ifadesini kullanmıştı. Türkiye’yi köşeye sıkıştırmak için tarihi, yalanlarla değiştirerek tehdit olarak kullanılmaya çalışılmasına Ankara sert tepki gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, 3 kez engellediği skandal tasarı, ABD Temsilciler Meclisi’nde dördüncü oylamada kabul edildi. ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, Trump'a yönelik iki azil maddesini onaylayarak Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'na gönderdi.

'ERMENİ MESELESİ DEĞİL TÜRKİYE MESELESİ'

TBMM'de AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları, ABD Senatosunun skandal kararını ortak bildiriyle kınayarak reddetti. HDP ise ABD senatosuna destek verdi.

ABD Senatosu'nun 1915 Ermeni olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan karar tasarısının kabul edilmesinin ardından, Meclis'teki dört parti ortak açıklama yaparak karara tepki gösterdi.

GENEL KURUL'DA OKUNDU

Alınan ortak karar metni, partilerin grup başkanvekillerine imzalatıldı ve TBMM Genel Kurul salonunda okundu. Bildiride şu ifadeler yer aldı: “Bu karar açıkça siyasi bir oyunun parçasıdır. Daha önce sözde Ermeni soykırımı karar tasarısı birçok kez ABD Senatosu’na gelmiş ve reddedilmiştir. Manidardır ki ABD çıkarları ne zaman Türkiye’nin politikalarıyla ters düşse bu konu Senato gündemine gelmektedir.

ARŞİVLERİMİZ DÜNYAYA AÇIK

Esasen mesele 1915 olayları ve Ermeniler meselesi değildir. Türkiye aziz milletimizin iradesine göre değil de ABD’nin taleplerine uygun politika geliştirirse ne Ermeniler ne de 1915 olayları ABD Senatosu’nun gündemine gelecektir. Eğer tarihi gerçekler merak ediliyorsa. Türkiye’nin arşivleri tüm dünyaya açıktır.”

İLİŞKİLERİ ETKİLER

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tasarının kabul edilmesine ilişkin, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Tarihin yalan siyasete alet edilmesine Çelik, “Bu temelsiz ve çirkin karar, soykırım endüstrisi lobisini memnun etse de, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine mani olacak niteliktedir.” şeklinde tepki gösterdi.

TARİHİ YALANLARLA YENİDEN YAZMA ÇABASI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD’de alınan skandal kararla ilgili, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklamada bulundu. Oktay, “ABD Senatosu sözde soykırım tasarısı kararıyla tarihi yalanlarla yeniden yazma çabası içine girmiştir. Oysa tarihin gerçek tanıkları senato ya da meclis kararları değil, tarih arşivleridir. Tarihi meseleleri siyasi alana çekmeye çalışanlara arşivleri işaret ediyoruz, tüm arşivlerimiz bilim insanlarına ve tarihçilere açıktır. ABD Senatosu'nun bu kararını kınıyor ve reddediyoruz” ifadelerini kullandı.

TÜRK MİLLETİNİN GEÇMİŞİ TERTEMİZ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İzmir Çiğli’deki 2. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda düzenlenen “Pilot Bröve ve Mezuniyet Töreni”ne katıldı. ‘1915 soykırımı’ iddiasının kabul edilmesinin imkansız olduğunu belirten Akar, “Böyle bir şey yok. Bu tarihi konuda siyasilerin karar alması veya birtakım iddialarda bulunması son derece temelsizdir” dedi. ABD arşivlerinde 4 yıl yapılan teferruatlı incelemelerde Ermeni iddialarının desteklenmediğini vurgulayan Akar, “İster Amerikan ister Türk ister başka ülkelerin arşivlerine bakın, tarihi tertemiz, utanılacak hiçbir şeyi olmayan bu asil milletin hiçbir şekilde böyle bir şeyle ilgisinin bulunmadığını herkes görecektir” diye konuştu.