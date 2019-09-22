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22 Eylül 2019 Pazar 23:37:00 | Son Güncelleme: 22 Eylül 2019 Pazar 23:38:38

Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere jeneratör ile lojistik malzeme takviyesi yapıldı.

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan jeneratör ve lojistik malzeme yüklü 10 araçtan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında sınır hattındaki Akçakale ilçesine ulaştı.

Konvoyun Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

(AA)

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