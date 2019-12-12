Sağlık Bakanlığı 2019/7 branş dağılımı nasıl? Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu yayında

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak. Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınmasına ilişkin ÖSYM tarafından duyuru yayımlandı. KPSS-2019/7 Sağlık Bakanlığı tercihleri başladı. Sağlık Bakanlığı 2019/7 branş dağılımı nasıl? Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu yayınlandı mı? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu haberimizde yer alıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS 2019/7 TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

KPSS-2019/7 Sağlık Bakanlığı tercihleri başladı. Adaylar, tercihlerini 13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 19 Aralık 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS 2019/7 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2019/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

SAĞLIK BAKANLIĞI 2019/7 BRANŞ DAĞILIMI NASIL?

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kurumlara başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.

SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacaktır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.