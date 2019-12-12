Sağlık Bakanlığı 2019/7 branş dağılımı nasıl? Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu yayında

  • Bist 100
    109109
  • Dolar
    5,7957
  • Euro
    6,4541
  • Altın
    274,7020
İstanbul
7 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
PKK'lı teröristler bir bir teslim oluyor, Kandil çıldırıyor PKK'lı teröristler bir bir teslim oluyor, Kandil çıldırıyor
TFF'nin sürpriz kararı sonrası Galatasaray'da 37 milyonluk artış TFF'nin sürpriz kararı sonrası Galatasaray'da 37 milyonluk artış
Galatasaray Avrupa'da geçmişini mumla arıyor Galatasaray Avrupa'da geçmişini mumla arıyor
Borsa İstanbul'da Kasım ayının şampiyonu Beşiktaş oldu Borsa İstanbul'da Kasım ayının şampiyonu Beşiktaş oldu
Ceren'in katiliyle ilgili yeni gelişme: Duruşmalara SEGBİS ile katılacak Ceren'in katiliyle ilgili yeni gelişme: Duruşmalara SEGBİS ile katılacak
Rusya, iki Alman diplomatın sınır dışı edileceğini açıkladı Rusya, iki Alman diplomatın sınır dışı edileceğini açıkladı
Diyarbakır'da 271 kilo 475 gram patlayıcı ele geçirildi Diyarbakır'da 271 kilo 475 gram patlayıcı ele geçirildi
Ağrı'da 4 teröristin öldürüldüğü çatışma anı kamerada! Ağrı'da 4 teröristin öldürüldüğü çatışma anı kamerada!
Ağrı'da 4 teröristin öldürüldüğü çatışma anı kamerada! Ağrı'da 4 teröristin öldürüldüğü çatışma anı kamerada!
MEB LGS örnek sorular haberimizde! Aralık ayı örnek sorular LGS yayınlandı mı? MEB LGS örnek sorular haberimizde! Aralık ayı örnek sorular LGS yayınlandı mı?
Bayburt'ta temizlik işçisi bir kadın, boğazı kesilerek öldürüldü Bayburt'ta temizlik işçisi bir kadın, boğazı kesilerek öldürüldü
MSB: 5 terörist hudut karakolumuza teslim oldu MSB: 5 terörist hudut karakolumuza teslim oldu
Başkan Erdoğan, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi Başkan Erdoğan, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Galatasaray'da 155 milyon TL havaya uçtu Galatasaray'da 155 milyon TL havaya uçtu
İçişleri Bakanlığı: 395 okul servisi trafikten men edildi İçişleri Bakanlığı: 395 okul servisi trafikten men edildi
Phillip Cocu Ferdi Kadıoğlu'nu takımında görmek istiyor Phillip Cocu Ferdi Kadıoğlu'nu takımında görmek istiyor
Samsun'da eşinin aracını yakıp videosunu çekip ona gönderdi Samsun'da eşinin aracını yakıp videosunu çekip ona gönderdi
Belçikalı yıldızdan Galatasaray'a 'beni alın' mesajı Belçikalı yıldızdan Galatasaray'a 'beni alın' mesajı
Hakan Çalhanoğlu'nun transferi gerçekleşiyor! Hakan Çalhanoğlu'nun transferi gerçekleşiyor!
'Duvardaki muz' yerine camda çiğ köfte: Aslında kendisi yapışır ama sanata katkı için bantla yapıştırdık 'Duvardaki muz' yerine camda çiğ köfte: Aslında kendisi yapışır ama sanata katkı için bantla yapıştırdık
KPSS 2019 2 tercih sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS 2019 2 tercihleri bitiyor! KPSS 2019 2 tercih sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS 2019 2 tercihleri bitiyor!
Pakistan'da avukatlar hastaneyi bastı, bakana saldırdı, doktorsuz kalan bazı hastalar öldü Pakistan'da avukatlar hastaneyi bastı, bakana saldırdı, doktorsuz kalan bazı hastalar öldü
Galatasaray'da dehşete düşüren PSG maçı istatistiği Galatasaray'da dehşete düşüren PSG maçı istatistiği
Kredi faiz oranları ne kadar olur? Konut kredisi faiz oranları son durum nedir? Kredi faiz oranları ne kadar olur? Konut kredisi faiz oranları son durum nedir?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

12 Aralık 2019 Perşembe 10:12:10 | Son Güncelleme: 12 Aralık 2019 Perşembe 10:14:11

Sağlık Bakanlığı 2019/7 branş dağılımı nasıl? Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu yayında

Sağlık Bakanlığı 2019/7 branş dağılımı nasıl? Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu yayınlandı mı? sorularının yanıtı merak ediliyordu. Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınmasına ilişkin ÖSYM tarafından duyuru yayımlandı. Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak. KPSS-2019/7 Sağlık Bakanlığı tercihleri başladı. Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzuna haberimiz içerisinden erişim sağlanabiliyor...

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak. Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınmasına ilişkin ÖSYM tarafından duyuru yayımlandı. KPSS-2019/7 Sağlık Bakanlığı tercihleri başladı. Sağlık Bakanlığı 2019/7 branş dağılımı nasıl? Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu yayınlandı mı? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu haberimizde yer alıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS 2019/7 TERCİH KILAVUZU
 

SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS 2019/7 TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

KPSS-2019/7 Sağlık Bakanlığı tercihleri başladı. Adaylar, tercihlerini 13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 19 Aralık 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS 2019/7 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2019/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

SAĞLIK BAKANLIĞI 2019/7 BRANŞ DAĞILIMI NASIL?

TABLO-1. 663 SAYILI KHK'NIN 45/A MADDESİ UYARINCA ATAMA YAPILACAK SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ POZİSYONLARI (ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN)
 

TABLO-2. 663 SAYILI KHK'NIN 45/A MADDESİ UYARINCA ATAMA YAPILACAK SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ POZİSYONLARI (ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN)
 

TABLO-3. 663 SAYILI KHK'NIN 45/A MADDESİ UYARINCA ATAMA YAPILACAK SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ POZİSYONLARI (LİSANS MEZUNLARI İÇİN)


 

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI 

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kurumlara başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir. 

SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA ATANMA 

ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacaktır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ