29 Ocak 2020 Çarşamba 22:45:08 | Son Güncelleme: 29 Ocak 2020 Çarşamba 22:47:10
Sağlık Bakanı Koca: Şüpheli vakalarda koronavirüse rastlanmadı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aksaray, İzmir ve İstanbul'daki şüpheli vakalarda koronavirüsüne rastlanılmadığını bildirdi.
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