Bakan Koca son durumu açıkladı: Can kaybı 75'e, hasta sayısı 3629'a yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 16 kişinin daha hayatını kaybettiğini bildirdi.

Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Test sayımız dün 5.035’ti. BUGÜN 7.286 olarak gerçekleşti. 1.196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75’e, hasta sayımız 3.629’a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Son 24 saatlik sürecin ardından Türkiye'de bugüne kadar koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 75'e, hasta sayısı 3629'a yükseldi.

Test sayımız dün 5.035’ti. BUGÜN 7.286 olarak gerçekleşti. 1.196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75’e, hasta sayımız 3.629’a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 26, 2020

AA