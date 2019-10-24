S-400'ler göreve hazır

Rusya, Türkiye’nin, ABD’nin tehditlerine rağmen satın aldığı S-400’lerin tüm parçalarının sevkıyatının tamamlandığını duyurdu. Rosoboronexport Genel Müdürü Aleksandr Miheyev, Rusya’nın Türkiye’ye sistemin, füzeler de dahil olmak üzere tüm unsurlarının sevkıyatını yaptığını ifade etti.

72 UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Aleksandr Miheyev, “Lojistik ve sevkıyat konusunun üstesinden başarıyla geldik. 72 uçuş gerçekleştirildi. Her şey net bir şekilde yapıldı, hiçbir aksama olmadı” diye konuştu. Miheyev, sözleşmenin planlanan süreden önce yerine getirildiğini vurguladı.

YENİ SATIŞI GÖRÜŞÜYORUZ

Rusya ve Türkiye’nin şimdi yeni S-400’lerin sevkıyatının yapılması konusunu görüştüğünü ifade eden Miheyev, “Şimdi opsiyonu, finans modelini ve sevkıyat sürecini konuşuyoruz” dedi. Miheyev, ayrıca S-400 sevkıyatı çerçevesinde eğitim programının devam ettiğini belirterek, “Eğitim programı tamamlandığında sistem, Türkiye tarafından kullanıma geçirilecek” ifadelerini kullandı