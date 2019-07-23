S-400 son dakika gelişmesi! S-400 ilk etabı bu hafta tamamlanacak
Türkiye'ye S-400 sevkiyatı ile ilgili konuşan FSVTS Başkanı Şugayev, "Sevkiyatın ilk etabını bu hafta tamamlayacağız" dedi.
Şugayev, ABD'nin baskılarına rağmen S-400 satın almak isteyen ülkelerin sayısında bir azalma olmadığını kaydetti.
"Gösterdikleri direnç nedeniyle Türk mesleklaşlarımıza çok teşekkür ederiz" diyen Şugayev, "Onlara takdirlerimizi sunmalıyız, anlaşma gerçekleşti" ifadesini kullandı.
S-400'ün en iyi hava savunma sistemi olduğunu belirten Şugayev, özellikle havacılık olmak üzere Türkiye ile birçok başka alanda işbirliği yapılacağından emin olduğunu ifade etti.
(Sputnik)
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