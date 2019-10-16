16 Ekim 2019 Çarşamba 15:21:56 | Son Güncelleme: 16 Ekim 2019 Çarşamba 15:37:52
Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Rus Donanmasına ait askeri gemiler Çanakkale Boğazı’ndan geçti.
Marmara Denizi yönünden Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Rus Donanmasına ait 770 borda numaralı 'Valentin Pikul' adlı gemi, MB-304 borda numaralı askeri römorkör ile onun çektiği 837 borda numaralı ‘Kinel’ adlı askeri gemi, saat 14.00 sularında Çanakkale önlerine ulaştı.
Sahil Güvenlik botlarının eşlik ettiği gemiler, Ege Denizi’ne doğru yol aldı.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
- Bakan Çavuşoğlu: Yaptırımlara gerekli cevabı vereceğiz
- Son dakika haber: Başkomutan Erdoğan, teröristlere bu gece sonuna kadar mühlet verdi! Silahlarınızı bırakıp bölgeyi terk edin
- MHP lideri Devlet Bahçeli'den sakal mizahı
- KKTC belediye başkanlarından Barış Pınarı Harekatı'na destek