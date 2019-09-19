19 Eylül 2019 Perşembe 14:41:35 | Son Güncelleme: 19 Eylül 2019 Perşembe 15:00:33
Rize'de uyuşturucu operasyonu: 1 kilo 10 gram kubar esrar ele geçirildi
Rize'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 10 gram kubar esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında jandarma ekiplerince merkeze bağlı Örnek köyünde Ş.K'ye ait eve operasyon düzenlendi.
Evde 1 kilo 10 gram kubar esrar, 32 kök Hint keneviri ve 318 gram kenevir tohumu bulundu.
Ş.K, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
AA
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