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19 Eylül 2019 Perşembe 08:44:15 | Son Güncelleme: 19 Eylül 2019 Perşembe 08:46:14

Reuters’tan son dakika Türkiye'ye yaptırım açıklaması

Dünyanın önde gelen haber ajansı Reuters'ın okuyucularına son dakika olarak geçtiği habere göre; Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasından dolayı, ABD Türkiye'ye bir yaptırım uygulamayı düşünmüyor.

Washington’da gazetecilere açıklamalarda bulunan üst düzey bir Türk yetkili, “Beklentim şu ki (yaptırımlar) yürürlüğe sokulmayacak” ifadesini kullandı.

TRUMP TÜM HİKAYEYİ ANLADI

ABD Başkanı Trump’ın Ankara’nın pozisyonuna yönelik anlayışının arttığını öne süren yetkili, “S-400’leri nasıl satın almak zorunda kaldığımızla ilgili tüm hikâyeyi anladı” dedi.

YAPTIRIM UYGULANIRSA SON ANLAŞMA İLE ÇELİŞİR

Ajansa gizlilik kaydıyla konuşan Türk yetkili, yaptırımların uygulanmasının Ankara ile Washington arasında ticaretin 100 milyar dolara çıkarılması yolundaki son anlaşmayla da çelişeceğine dikkat çekti.

Üst düzey yetkili, “Böylesi bir taahhüt veriyorsunuz ve sonra yaptırımlar uygulamaktan bahsediyorsunuz. Bu kendi içinde büyük bir tezat” dedi.

TRUMP TÜRKİYE'YE YAPTIRIM UYGULAMAK  İSTEMİYOR

Geçen hafta ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Trump Yönetimi’nin Türkiye ile ilgili yaptırımları yürürlüğe sokmayı masaya yatırdığını fakat henüz kararın verilmediğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Trump, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almaya selefi Barack Obama döneminde mecbur bırakıldığını defalarca ifade etti.

Trump’ın Türkiye’ye CAATSA (ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) kapsamında müeyyideler uygulamaktan kaçındığı biliniyor.

TÜRKİYE'Yİ F-35 PROJESİNDEN ÇIKARMAYI ONAYLAMIŞTI

Ancak ABD lideri, Türkiye’nin ortak üreticileri arasında yer aldığı F-35 programından çıkarılmasını onaylamıştı.

Ancak hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar, Trump’a Ankara’ya ayrıca CAATSA kapsamında yaptırım uygulaması konusunda baskı yapıyor.

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, “Trump, ABD’nin jeopolitik kaybının derinleşmesini engellememeye çalışıyor. Türkiye’ye yeni bir yaptırımın Türkiye’nin Rusya’ya bir adım daha yaklaşmasına başka ittifaklar geliştirmesine neden olur.” değerlendirmesinde bulundu.

S-400'LER EN GEÇ NİSANA KADAR YERLERİNE MONTE EDİLMİŞ OLACAK

Erdoğan "S-400 sistemi ile ilgili adımı atınca bu bizi biraz rahatlatacak, en geç nisana kadar yerlerine monte edilmiş olacak. Savunma sistemleri olarak çok daha huzurlu hale gelmiş olacağız." demişti

(Haber7)

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