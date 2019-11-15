  • Bist 100
    104906
  • Dolar
    5,7618
  • Euro
    6,3518
  • Altın
    271,3820
İstanbul
12 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
AB'nin yeni kör düğümü: Avrupalı DEAŞ'lılar AB'nin yeni kör düğümü: Avrupalı DEAŞ'lılar
Türkiye'deki anne ve bebek ölümlerinin azaltılmasında 25 yıllık başarı öyküsü Türkiye'deki anne ve bebek ölümlerinin azaltılmasında 25 yıllık başarı öyküsü
Şikayetlerini internet üzerinden sıralayarak doğru birime randevu alabiliyorlar Şikayetlerini internet üzerinden sıralayarak doğru birime randevu alabiliyorlar
Türk hekimleri Etiyopya'da sağlık sistemini inceledi Türk hekimleri Etiyopya'da sağlık sistemini inceledi
Polisimizi ısıran HDP'li vekil Remziye Tosun'un oğlunun bombalarda parmak izi çıktı Polisimizi ısıran HDP'li vekil Remziye Tosun'un oğlunun bombalarda parmak izi çıktı
PTT personel alımı 2020 başvuruları başladı mı? PTT personel alımı şartları neler? PTT personel alımı 2020 başvuruları başladı mı? PTT personel alımı şartları neler?
Afgan yazar Erdoğan hakkında kitap yazınca ilinde meşhur oldu Afgan yazar Erdoğan hakkında kitap yazınca ilinde meşhur oldu
Westerlo Emmanuel Emenike ile yolları ayırdı Westerlo Emmanuel Emenike ile yolları ayırdı
A Milli Futbol Takımı İspanya'ya gitti A Milli Futbol Takımı İspanya'ya gitti
Yerli Malı Haftası ne zaman? Yerli Malı Haftası nedir? Yerli Malı Haftası ne zaman? Yerli Malı Haftası nedir?
Trabzonspor'a Novak'tan kötü haber geldi Trabzonspor'a Novak'tan kötü haber geldi
Mahalle bakkalı, siyanürle intihar eden aileyi anlattı: Maddi sıkıntıları yoktu Mahalle bakkalı, siyanürle intihar eden aileyi anlattı: Maddi sıkıntıları yoktu
Alişan'dan eski dostu Mahsun Kırmızıgül için sert sözler: O çok döner Alişan'dan eski dostu Mahsun Kırmızıgül için sert sözler: O çok döner
Mahalle bakkalı, siyanürle intihar eden aileyi anlattı: Maddi sıkıntıları yoktu Mahalle bakkalı, siyanürle intihar eden aileyi anlattı: Maddi sıkıntıları yoktu
Alişan'dan eski dostu Mahsun Kırmızıgül için sert sözler: O çok döner Alişan'dan eski dostu Mahsun Kırmızıgül için sert sözler: O çok döner
Oyuncu Fadik Sevin Atasoy: Ömür boyu evlilik düşünmüyorum Oyuncu Fadik Sevin Atasoy: Ömür boyu evlilik düşünmüyorum
Ağrı'da etkisiz hale getirilen 15 teröristten birinin, gri kategoride aranan isim olduğu belirlendi Ağrı'da etkisiz hale getirilen 15 teröristten birinin, gri kategoride aranan isim olduğu belirlendi
Türkiye'den çok sert KKTC açıklaması! Türkiye'den çok sert KKTC açıklaması!
Sağlık Bakanlığı 17 bin 689 atama yapacak! Sağlık Bakanlığı personel atamaları ne zaman? Sağlık Bakanlığı 17 bin 689 atama yapacak! Sağlık Bakanlığı personel atamaları ne zaman?
Berrak Tüzünataç ve Berk Suyabatmaz'ın aşk dolu anları... Berrak Tüzünataç ve Berk Suyabatmaz'ın aşk dolu anları...
Bakanlıktan hazır ambalajlı gıdalara trans yağ ayarı Bakanlıktan hazır ambalajlı gıdalara trans yağ ayarı
UNESCO dünya mirasının korunmasına öncülük ediyor UNESCO dünya mirasının korunmasına öncülük ediyor
"Istanbul Photo Awards 2019" fotoğrafları 19 Kasım'da Tokyo'da sergilenecek "Istanbul Photo Awards 2019" fotoğrafları 19 Kasım'da Tokyo'da sergilenecek
21 yerinden bıçaklanmıştı! Kocasının duruşmadaki sözleri çileden çıkardı 21 yerinden bıçaklanmıştı! Kocasının duruşmadaki sözleri çileden çıkardı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

15 Kasım 2019 Cuma 12:40:36 | Son Güncelleme: 15 Kasım 2019 Cuma 12:41:50

PTT personel alımı 2020 başvuruları başladı mı? PTT personel alımı şartları neler?

2018 yılında kadrosunda 60 binlik açık bulunan PTT, 2018 yılında yapılan 5 bin personel alımı ile PTT çalışan sayısı 45 bine yükseltti. PTT kalan 55 bin personel alımı işlemini 100. yılına kadar tamamlamayı hedefliyor. PTT personel alımı 2020 başvuruları başladı mı? PTT personel alımı şartları neler? merak ediliyor. KPSS şartı olmadan yapılacak kamu personeli alımı ile ilgili süreç vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. PTT'de personel olarak çalışmak isteyen adaylar, başvuru sürecini kaçırmak istemiyor. PTT alımı ile ilgili son gelişmeler haberimizde yer alıyor.

PTT personel alımı 2020 başvuruları, heyecanla bekleniyor. PTT'de KPSS şartı olmadan yapılacak alım ile ilgili süreç binlerce vatandaş tarafından araştırılıyor. Arama motorlarında "PTT personel alımı 2020 başvuruları başladı mı? PTT personel alımı şartları neler?" sorularının yanıtı araştırılıyor. 2020 PTT personel alımı hakkında merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.

MEMUR ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.


 

PTT PERSONEL ALIMI 2020 NE ZAMAN?

2020 PTT personel alımı için başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Ancak PTT personel alımı ile ilgili hazırlık çalışmaları devam ediyor. PTT personel alımı başvuruları ve PTT personel alımı iş başvuru formu 2019 hakkında açıklama yapılması halinde son dakika gelişmeleri haberimizde yer alacak.

2020 PTT MEMUR PERSONEL ALIMI YAPACAK İLLER LİSTESİ

PTTPAL 6 farklı ilde yer alacak nakit merkezleri kuracak. Söz konusu PTTPAL nakit merkezi kurulacak iller ise;
"İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Adana" olarak açıklandı. Bu kapsamda PTTPAL1100 memur personel alımlarının bu illerde yapılması beklenmektedir.

PTT PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

1- T. C. vatandaşı olmak.

2- Erkek adaylar en az ortaokul mezunu olmak, bayan adaylar en az lise mezunu olmak zorunda.

3- Erkek adaylar 22-32 yaş arasında olmak, bayan adaylar 18-27 yaş aralığında olmak.

4- Erkek adayın askerlik hizmeti yapmış olmak.

5- İnsan ilişkileri, konuşma şekli, diksiyon düzgün olmak.

6- Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

7- Kamu haklarından mahrum kalmamak.

8- PTTPAL görevlerine engel olacak akıl ve vücut sağlığı özrü bulunmamak.

9- ÖGG kimlik kartına sahip olmak.

10- Tercih olarak, para ve değerlki eşya taşımacılığı konularında tecrübeli olmak.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ