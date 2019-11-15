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15 Kasım 2019 Cuma 22:41:28 | Son Güncelleme: 15 Kasım 2019 Cuma 23:01:29

Projeleri bir bir iptal eden İmamoğlu, dış borçlanma yetkisi olmadığı halde Londra'da kredi arıyor!

Yatırımları iptal eden, ödemeleri durduran, projeleri bir bir askıya alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiltere’nin başkenti Londra’ya giderek kredi aradı. İmamoğlu'nun, fon oluşturma hedefi için temasları kapsamında aralarında Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley. HSBC gibi yatırım bankaları ile BlackRock, BlackStone, Standard Life Aberdeen, Bridgepoint Capital Group yatırım fonlarının bulunduğu kurumların temsilcileri, çeşitli yatırım uzmanları ile görüşeceği duyurulmuştu.

Londra'da Bloomberg televizyonuna röportaj veren Ekrem İmamoğlu, belediyenin projeleri için 500 milyon dolarlık fon oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. İstanbul'un çeşitli bölgelerinde devam eden metro inşaatlarının en az 2 milyar dolar masraf oluşturmasının öngörüldüğünü vurgulayan İmamoğlu, bunun yanında kentin ilkim değişikliği etkilerinden korunması için yapılan projelerin oluşturacakları gelirle finansa edilebileceğini söyledi. İmamoğlu, söz konusu 500 milyon doların İstanbul'un 9 milyar dolardan fazla konsolide yıllık bütçesi ile kıyaslandığında büyük bir rakam olmadığını öne sürdü.

FON TEMASLARI

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, fon oluşturma hedefi için temasları kapsamında aralarında Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley. HSBC gibi yatırım bankaları ile BlackRock, BlackStone, Standard Life Aberdeen, Bridgepoint Capital Group yatırım fonlarının bulunduğu kurumların temsilcileri, çeşitli yatırım uzmanları ile görüşeceği duyurulmuştu.

İmamoğlu, görüşmelerle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'un vizyonunu ve yatırım alanlarını Londra'da 22 farklı uluslararası finans kuruluşu yetkilileri ile paylaştım. Şeffaf ve demokratik yönetim anlayışımız en önemli avantajımız. Hedefimiz yarım kalmış ya da durmuş projeleri hızla tamamlamak" diye yazdı.

BORÇLANMA YETKİSİ ALMADAN BORÇ ARAMAYA ÇIKTI!

Başkan İmamoğlu'nun İngiltere'de finans çevrelerine yaptığı görüşmelerde özellikle metro yatırımları üzerinde durduğu, şu anda 220 kilometre olan raylı sistem ağını, halen 200 kilometresi devam eden inşaatların üzerine bir 200 kilometre daha ekleyerek 5 yıl içerisinde 600 kilometrenin üzerine çıkartmak istediklerini söylediği belirtildi.

Kredi görüşmeleri yaparken İBB Meclisi'nden dış borçlanma için henüz yetki almayan Başkan İmamoğlu'nun, söz konusu yetkiyi daha sonra da alabileceği belirtildi.

Öte yandan İBB'den, ziyaretle ilgili olarak "İmamoğlu, Finans Kuruluşlarına Seslendi: 'İstanbul, yatırımlarınızın karşılığını alacağınız önce bir kenttir" başlığı ile geçilen bültende şöyle denildi:

"Konsolide bütçesi 10 milyar Euro'ya yakın bir şehir belediyesi olarak, şu fotoğrafı görmenizi istiyorum ki; İstanbul, yatırım yapmaya, fırsatları besleyen, potansiyeli yüksek ve hem ekonomik olarak verdiğinizin karşılığını alacağınız hem de dünya ölçeğinde değişimin başlayacağı en öncü kentlerden bir tanesidir."

DIŞ BORÇLANMA YETKİSİ YOK

İBB Meclisi'nden, Başkan İmamoğlu'na iç borçlanma için iki kez yetki verdiğini, ancak dış borçlanma için bir yetki almadığını hatırlattığımız AK Parti'li çevreler, şimdiden bir değerlendirme yapmaktan kaçınırken şunları belirtti:

"Dış kredi için temas kurar daha sonra gelir İBB Meclisi'nden yetki ister. Bu olabilir. Bunun için şimdiden bir değerlendirme yapmak doğru değil."

LONDRA BELEDİYE BAŞKANI SADIK HAN İLE GÖRÜŞME

Londra Belediye Başkanı Sadık Han ile de görüşme gerçekleştiren Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Londra Belediye Başkanı Sadık Han ile kentlerimiz arasında yeni bir başlangıç yapma adına harika bir görüşme gerçekleştirdik. İstanbul ve Londra bundan sonra hiç olmadığı kadar yakın ve ortak akılla çalışacak" ifadelerini kullandı.

CATHAM HOUSE ZİYARETİ

Ekrem İmamoğlu, İngiltere'nin dünyaca ünlü düşünce kuruluşu Chatham House ziyaret ederek, Başkan Yardımcısı Sir Simon Fraser ve ekibiyle görüştü. İmamoğlu bu ziyaretini sosyal medya hesabından , "İstanbul adına önemli finansal ve işbirliği görüşmeleri için Londra'dayız. Büyükelçimiz Ümit Yalçın'ı ziyaretimizin ardından Chatham House (Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü) Başkan Yardımcısı Sir Simon Fraser ve ekibiyle bir araya geldik" sözleriyle duyurdu.

CATHAM HOUSE NEDİR?

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan ve Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü olarak da bilinen Chatham House, aralarında farklı disiplinlerden gelen akademisyenler, diplomatlar, medya mensupları, sivil toplum kuruluşları, politikacılar, politika yapıcılar, araştırmacılar ve iş dünyasından liderleri barındıran bir düşünce kuruluşu olarak hizmet veriyor.

Royal Institute of International Affairs adıyla 1920 yılında Londra'da kurulan Chatham House, refah düzeyi yüksek ve daha güvenli bir dünya için bağımsız analiz, derinlikli tartışma ve etkili düşüncelerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamak amacıyla faaliyet gösteriyor. Bu amaç doğrultusunda kuruluş, dünya genelinde yüksek profilli katılımcılar ile tüm dünyada konferanslar ve organizasyonlar düzenliyor.

Enstitüde kamuoyuna açık ya da kapalı düzenlenen toplantılarda, uluslararası ilişkilerdeki önemli gelişmeler, bu gelişmelere ilişkin oluşturulan politikaların içerik ve bağlamları hakkında küresel, bölgesel ve ulusal zorluklar üzerine bağımsız ve kapsamlı analizler yapılması ve politika yapıcılara kısa ve uzun vadede çözüm önerileri sunulması hedefleniyor.

Chatham House bu kapsamda yılda sayısı 40'ı aşan rapor, araştırma ve kitap yayınlarken, enstitü çalışmaları uluslararası konularda bilgi edinmek isteyen medya kuruluşları ve uzmanlar için de bir bilgi kaynağı görevi görüyor.

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