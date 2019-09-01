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01 Eylül 2019 Pazar 17:02:39 | Son Güncelleme: 01 Eylül 2019 Pazar 17:04:26

Polis özel harekat alımları 2019 ne zaman yapılacak? Polis özel harekat başvuru şartları 2019

Polis özel harekat alımları 2019 ne zaman yapılacak? Polis özel harekat başvurusu 2019 nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? sorularının yanıtı merak ediliyor. PÖH alımları ile ilgili merak edilen hususlar, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayınlanan ilan ile netlik kazandı. İlana göre, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 25. Dönem POMEM Özel Harekat branşında yetiştirilmek üzere (500) kadın öğrencinin alımı yapılacak. Polis özel harekat alımlarının nasıl yapılacağına dair merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.

Polis özel harekat alımları 2019 ne zaman yapılacak? Polis özel harekat başvusuru 2019 nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? sorularının yanıtı merak ediliyor. PÖH alımları ile ilgili merak edilen hususlar, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayınlanan ilan ile netlik kazandı. İlana göre, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 25. Dönem POMEM Özel Harekat branşında yetiştirilmek üzere (500) kadın öğrencinin alımı yapılacak. Polis özel harekat alımlarının nasıl yapılacağına dair merak edilen hususlar haberimizde yer alıyor.

MEMUR ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
 

POLİS ÖZEL HAREKAT ALIMLARI 2019 NE ZAMAN?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda bir tarih yer almıyor. Polis özel harekat alımları ile ilgili detaylar Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek.

25. DÖNEM POMEM ÖZEL HAREKAT SINAVINA DAİR DUYURU

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 25. Dönem
POMEM Özel Harekat branşında yetiştirilmek üzere en az lise veya dengi okul olmak üzere, önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındakim yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan (500) kadın öğrencinin alımı yapılacak.

Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin diğer esaslar daha sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

POLİS HAREKAT ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER? 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul olmak üzere, ön lisans, lisans veya bunlara denkliği

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 28 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve sonrasında doğanlar),

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; sabıka ve sicil kaydı temiz olmak,

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

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