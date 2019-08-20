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20 Ağustos 2019 Salı 12:52:00 | Son Güncelleme: 20 Ağustos 2019 Salı 12:52:57

Polis Akademisi ilk derece amirlik sınav sonuçları belli oldu! Polis Akademisi ilk derece amirlik sınav sonuç sayfası

Polis Akademisi ilk derece amirlik sınav sonuçları açıklandı. PAEM İlk Derece Amirlik Eğitimi için (450) erkek, (50) kadın aday olmak üzere toplamda (500) öğrenci adayı alımı için yapılan sınav sonuçları erişime açıldı. Polis Akademisi ilk derece amirlik sınav sonuç ekranı ile ilgili aramalar yoğunlaştı. Başarı sıralaması, adayların aldığı en yüksek puandan aşağı doğru yapılmış olup, Polis Amirleri Eğitimi Merkezinde (PAEM) eğitime alınacak meslek mensubu asıl adayların sayısına göre ilgili mevzuat uyarınca % 30 oranında yedek aday belirlendi. Polis Akademisi ilk derece amirlik sınav sonuçlarına haberimizden erişim sağlanabiliyor.

Polis Akademisi ilk derece amirlik sınav sonuçları açıklandı. PAEM İlk Derece Amirlik Eğitimi için (450) erkek, (50) kadın aday olmak üzere toplamda (500) öğrenci adayı alımı için yapılan sınav sonuçları erişime açıldı. Polis Akademisi ilk derece amirlik sınav sonuç ekranı ile ilgili aramalar yoğunlaştı. Başarı sıralaması, adayların aldığı en yüksek puandan aşağı doğru yapılmış olup, Polis Amirleri Eğitimi Merkezinde (PAEM) eğitime alınacak meslek mensubu asıl adayların sayısına göre ilgili mevzuat uyarınca % 30 oranında yedek aday belirlendi. Polis Akademisi ilk derece amirlik sınav sonuçlarına haberimizden erişim sağlanabiliyor.

POLİS AKADEMİSİ İLK DERECE AMİRLİK SINAV SONUÇ SAYFASI
 

POLİS AKADEMİSİ İLK DERECE AMİRLİK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

Adaylar, sınav sonuçlarını Akademinin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden e-devlet şifrelerini girerek öğrenebilecek. Sınav sonuçları, adaylara yazılı tebligatla gönderilmeyecek.

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN DUYURU

Teşkilatın amir ihtiyacını karşılamak amacıyla, 16 Temmuz 2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne Emniyet Mensubu adaylar arasından PAEM İlk Derece Amirlik Eğitimi için (450) erkek, (50) kadın aday olmak üzere toplamda (500) öğrenci adayı alımı için yapılan sınav sonuçları açıklandı.

Başarı sıralaması, adayların aldığı en yüksek puandan aşağı doğru yapılmış olup, Polis Amirleri Eğitimi Merkezinde (PAEM) eğitime alınacak meslek mensubu asıl adayların sayısına göre ilgili mevzuat uyarınca % 30 oranında yedek aday belirlenmiştir.

Adaylar sınav sonuçlarını Polis Akademisi Başkanlığının http://www.pa.edu.tr/ internet sitesinden e-devlet şifrelerini girerek öğrenebileceklerdir. Bu açıklama, Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uyarınca adaylara tebliğ niteliğinde olup, sınav sonuçları hakkında ayrıca açıklama ve adayların kendilerine yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Asıl olarak başarılı olan adaylar 20 Ağustos 2019 Salı gününden başlayarak 24 Ağustos 2019 Cumartesi günü en geç saat:18.30’a kadar EBYS aracılığıyla veya bizzat gelerek geçici kayıt ön başvurularını Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesine yapacaklardır. (Yurtdışında görevli personel başvurusunu 0312 462 85 33 nolu faks numarasına gönderebilecektir.)

Bununla beraber adaylar intibak eğitimi kayıt işlemleri ile ilgili yapılacak diğer duyuruları Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesinden takip edeceklerdir.

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