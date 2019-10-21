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21 Ekim 2019 Pazartesi 12:10:56 | Son Güncelleme: 21 Ekim 2019 Pazartesi 13:03:44

PKK/YPG yandaşları ABD askerini taşladı

Türkiye ile ABD arasında, Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat ara verilerek YPG/PKK'nın güvenli bölgeden çekilmesi amacıyla sağlanan mutabakatta, geri sayım sürüyor. Sosyal medyada paylaşılan ve Kamışlı’da çekildiği belirtilen videoda terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının geri çekilen ABD askeri aracını taşladığı görülüyor.

PKK elebaşı çıldırdı: ABD ve Rusya bizi sattı!

Türkiye’nin Barış Pınarı harekatında Mehmetçik ve SMO’dan darbe üstüne darbe alan terör örgütü PKK/YPG ele başılarından Cemil Bayık, ABD ve Rusya’yı suçladı, kendilerini sattıklarını savundu. Yandaşlarının Amerika ve Rusya’yı çok iyi anladıklarını, çıkarları uğruna kendilerini sattıklarını savunan Bayık, bu kez bazı Arap ülkelerinin tutumlarını övdü, Esed rejimine mesaj gönderdi.

Terörist elebaşı “Türkiye'de İran ve Rusya ile bir toplantı yapıldı. Toplantıda, "Demokratik özerkliği kabul etmiyoruz, öyle bir iradeyi tanımıyoruz" dediler. Sonra Amerika ve Türkiye, "Sınıra bir hat çektik, sınırı savunacağız" diyerek ortak devriyeye başladılar. Birkaç gün sonra da Amerika, "Askerlerimizi çekiyoruz" dedi. Zaten sonra Türkiye saldırmaya başladı. Yani Amerika sınırı savunma adı altında Türkiye'nin Kuzey Doğu Suriye'ye girmesini sağladı” diye konuştu.

PKK/YPG YANDAŞLARI ABD ASKERİNİ TAŞLADI

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan ve Kamışlı’da çekildiği belirtilen videoda terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının geri çekilen ABD askeri aracını taşladığı görüldü.

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